Знижка до 68% на Dify

Розгорніть Dify в один клік.

Платформа застосунків LLM з відкритим вихідним кодом для візуального створення робочих процесів ШІ, конвеєрів RAG та чат-ботів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Dify в один клік.

Виберіть тариф VPS для Dify

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Dify

Dify – це найпопулярніша у світі платформа з відкритим кодом для розробки LLM-додатків, що надає візуальний інтерфейс для створення робочих процесів ШІ, конвеєрів RAG, ШІ-агентів та додатків-чатботів. Завдяки підтримці понад 100 постачальників LLM, включаючи OpenAI, Anthropic, Google Gemini та локальні моделі через Ollama, Dify дозволяє командам створювати прототипи та розгортати ШІ-додатки промислового рівня без написання складного коду оркестрації.

Самостійне розміщення Dify на власному VPS гарантує, що всі документи, ембединги, розмови та ключі API залишаються під вашим повним контролем. Це розгортання включає вбудовану векторну базу даних Weaviate для семантичного пошуку, ізольоване виконання коду та захист від SSRF для безпечної розробки ШІ-додатків.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Dify

Візуальний редактор робочих процесів

Створюйте складні ШІ-конвеєри, об'єднуючи в ланцюг виклики LLM, інтеграції API та умовну логіку за допомогою drag-and-drop.

RAG пайплайн

Приймайте документи, генеруйте вбудовування та отримуйте відповідні знання за допомогою вбудованої векторної бази даних Weaviate.

фреймворк агентів ШІ

Створюйте автономних агентів з можливостями виклику інструментів для веб-пошуку, виконання коду та зовнішніх API.

100+ постачальників LLM

Підключіться до OpenAI, Anthropic, Google, Mistral та локальних моделей через Ollama з балансуванням навантаження моделей та резервуванням.

Виконання коду в пісочниці

Запускайте Python та JavaScript безпечно в ізольованому середовищі із вбудованим захистом від SSRF.

Студія промпт-інжинірингу

Розробляйте, версіонуйте та A/B тестуйте підказки за допомогою інформаційної панелі спостережуваності для журналювання та трасування.

Чому варто запускати Dify у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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