Dify – це найпопулярніша у світі платформа з відкритим кодом для розробки LLM-додатків, що надає візуальний інтерфейс для створення робочих процесів ШІ, конвеєрів RAG, ШІ-агентів та додатків-чатботів. Завдяки підтримці понад 100 постачальників LLM, включаючи OpenAI, Anthropic, Google Gemini та локальні моделі через Ollama, Dify дозволяє командам створювати прототипи та розгортати ШІ-додатки промислового рівня без написання складного коду оркестрації.

Самостійне розміщення Dify на власному VPS гарантує, що всі документи, ембединги, розмови та ключі API залишаються під вашим повним контролем. Це розгортання включає вбудовану векторну базу даних Weaviate для семантичного пошуку, ізольоване виконання коду та захист від SSRF для безпечної розробки ШІ-додатків.