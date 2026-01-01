Розгорніть Dify в один клік.
Платформа застосунків LLM з відкритим вихідним кодом для візуального створення робочих процесів ШІ, конвеєрів RAG та чат-ботів.
Виберіть тариф VPS для Dify
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dify
Dify – це найпопулярніша у світі платформа з відкритим кодом для розробки LLM-додатків, що надає візуальний інтерфейс для створення робочих процесів ШІ, конвеєрів RAG, ШІ-агентів та додатків-чатботів. Завдяки підтримці понад 100 постачальників LLM, включаючи OpenAI, Anthropic, Google Gemini та локальні моделі через Ollama, Dify дозволяє командам створювати прототипи та розгортати ШІ-додатки промислового рівня без написання складного коду оркестрації.
Самостійне розміщення Dify на власному VPS гарантує, що всі документи, ембединги, розмови та ключі API залишаються під вашим повним контролем. Це розгортання включає вбудовану векторну базу даних Weaviate для семантичного пошуку, ізольоване виконання коду та захист від SSRF для безпечної розробки ШІ-додатків.
Ключові характеристики Dify
Візуальний редактор робочих процесів
Створюйте складні ШІ-конвеєри, об'єднуючи в ланцюг виклики LLM, інтеграції API та умовну логіку за допомогою drag-and-drop.
RAG пайплайн
Приймайте документи, генеруйте вбудовування та отримуйте відповідні знання за допомогою вбудованої векторної бази даних Weaviate.
фреймворк агентів ШІ
Створюйте автономних агентів з можливостями виклику інструментів для веб-пошуку, виконання коду та зовнішніх API.
100+ постачальників LLM
Підключіться до OpenAI, Anthropic, Google, Mistral та локальних моделей через Ollama з балансуванням навантаження моделей та резервуванням.
Виконання коду в пісочниці
Запускайте Python та JavaScript безпечно в ізольованому середовищі із вбудованим захистом від SSRF.
Студія промпт-інжинірингу
Розробляйте, версіонуйте та A/B тестуйте підказки за допомогою інформаційної панелі спостережуваності для журналювання та трасування.
Чому варто запускати Dify у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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