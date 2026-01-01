Розгорніть Vaultwarden в один клік.
Легкий, самостійно розміщений менеджер паролів, сумісний з Bitwarden, написаний на Rust, з автоматичним HTTPS через Traefik.
Виберіть тариф VPS для Vaultwarden
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Vaultwarden
Vaultwarden – це неофіційна, легка реалізація API сервера Bitwarden, написана на Rust. Він використовує лише частину пам'яті, необхідної офіційному серверу Bitwarden, залишаючись при цьому повністю сумісним з усіма офіційними клієнтами Bitwarden — розширеннями для браузерів, настільними та мобільними додатками, які працюють без змін.
Самостійне розміщення сховища паролів на VPS зберігає кожен пароль, захищену нотатку та облікові дані повністю у вашій власній інфраструктурі. Цей шаблон автоматично маршрутизує HTTPS через попередньо встановлений зворотний проксі-сервер Traefik із сертифікатами Let's Encrypt, задовольняючи вимоги клієнтів Bitwarden щодо HTTPS з моменту першого розгортання.
Ключові характеристики Vaultwarden
Сумісний з Bitwarden
Усі офіційні розширення браузера Bitwarden, десктопні та мобільні клієнти підключаються до Vaultwarden без будь-яких змін.
Ефективність Rust
Написаний на Rust, Vaultwarden використовує частку ОЗП та CPU, необхідних для офіційного сервера Bitwarden на базі Java.
Автоматично HTTPS
Трафік маршрутизується через попередньо встановлений проксі-сервер Traefik із сертифікатами Let's Encrypt, негайно задовольняючи вимогу Bitwarden щодо HTTPS.
Підтримка організації
Діліться елементами сховища з членами родини або команди, використовуючи функції організації та колекцій Vaultwarden.
Аварійний доступ
Надайте довіреним контактам екстрений доступ до вашого сховища з настроюваними періодами очікування для сценаріїв відновлення облікового запису.
Чому варто запускати Vaultwarden у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
2FAuth
Самостійно розміщений менеджер кодів двофакторної автентифікації для вебу та мобільних пристроїв