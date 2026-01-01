Vaultwarden – це неофіційна, легка реалізація API сервера Bitwarden, написана на Rust. Він використовує лише частину пам'яті, необхідної офіційному серверу Bitwarden, залишаючись при цьому повністю сумісним з усіма офіційними клієнтами Bitwarden — розширеннями для браузерів, настільними та мобільними додатками, які працюють без змін.

Самостійне розміщення сховища паролів на VPS зберігає кожен пароль, захищену нотатку та облікові дані повністю у вашій власній інфраструктурі. Цей шаблон автоматично маршрутизує HTTPS через попередньо встановлений зворотний проксі-сервер Traefik із сертифікатами Let's Encrypt, задовольняючи вимоги клієнтів Bitwarden щодо HTTPS з моменту першого розгортання.