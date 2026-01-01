Встановити 2FAuth в один клік.
Самостійно розміщений веб-менеджер двофакторної автентифікації, доступний з будь-якого пристрою, що дозволяє тримати ваші коди під вашим контролем.
Виберіть тариф VPS для 2FAuth
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою 2FAuth
2FAuth – це веб-альтернатива з відкритим кодом мобільним застосункам-автентифікаторам, таким як Google Authenticator та Authy. Він генерує одноразові паролі (TOTP) та HOTP-коди, що базуються на часі, через зрозумілий інтерфейс браузера, тому ваші коди автентифікації доступні з будь-якого пристрою – вони не прив'язані до одного телефону.
На відміну від автентифікаторів лише для мобільних пристроїв, 2FAuth зберігає ваші секрети на інфраструктурі, яку ви контролюєте, використовуючи зашифроване сховище та додатковий захист облікового запису. Це означає відсутність прив'язки до постачальника, відсутність передачі даних комерційним службам та відсутність залежності від телефону, який може бути втрачений або пошкоджений саме тоді, коли вам найбільше потрібно увійти в систему.
Ключові характеристики 2FAuth
Веб-доступ
Отримуйте доступ до всіх своїх кодів 2FA з будь-якого браузера на будь-якому пристрої, усуваючи залежність від одного телефону під час критичних моментів входу.
Підтримка TOTP та HOTP
Генерує як одноразові паролі, що базуються на часі, так і на лічильнику, охоплюючи стандарти автентифікації, які використовуються практично кожною службою, що пропонує 2FA.
Просте налаштування акаунта
Додайте облікові записи за допомогою сканування QR-коду або ручного введення та організуйте їх у групи з іконками для швидкої візуальної ідентифікації.
Імпорт та експорт
Перенесіть дані з Google Authenticator, Aegis та 2FAS за допомогою вбудованих інструментів імпорту та експортуйте свої дані в будь-який час, щоб уникнути блокування.
Вхід без пароля
Підтримка WebAuthn дозволяє автентифікуватися у 2FAuth без пароля, додаючи сучасний рівень безпеки до менеджера, який захищає ваші інші облікові записи.
Чому варто запускати 2FAuth у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.