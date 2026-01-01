Знижка до 68% на 2FAuth

Встановити 2FAuth в один клік.

Самостійно розміщений веб-менеджер двофакторної автентифікації, доступний з будь-якого пристрою, що дозволяє тримати ваші коди під вашим контролем.

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VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Встановити 2FAuth в один клік.

Виберіть тариф VPS для 2FAuth

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
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Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою 2FAuth

2FAuth – це веб-альтернатива з відкритим кодом мобільним застосункам-автентифікаторам, таким як Google Authenticator та Authy. Він генерує одноразові паролі (TOTP) та HOTP-коди, що базуються на часі, через зрозумілий інтерфейс браузера, тому ваші коди автентифікації доступні з будь-якого пристрою – вони не прив'язані до одного телефону.

На відміну від автентифікаторів лише для мобільних пристроїв, 2FAuth зберігає ваші секрети на інфраструктурі, яку ви контролюєте, використовуючи зашифроване сховище та додатковий захист облікового запису. Це означає відсутність прив'язки до постачальника, відсутність передачі даних комерційним службам та відсутність залежності від телефону, який може бути втрачений або пошкоджений саме тоді, коли вам найбільше потрібно увійти в систему.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики 2FAuth

Веб-доступ

Отримуйте доступ до всіх своїх кодів 2FA з будь-якого браузера на будь-якому пристрої, усуваючи залежність від одного телефону під час критичних моментів входу.

Підтримка TOTP та HOTP

Генерує як одноразові паролі, що базуються на часі, так і на лічильнику, охоплюючи стандарти автентифікації, які використовуються практично кожною службою, що пропонує 2FA.

Просте налаштування акаунта

Додайте облікові записи за допомогою сканування QR-коду або ручного введення та організуйте їх у групи з іконками для швидкої візуальної ідентифікації.

Імпорт та експорт

Перенесіть дані з Google Authenticator, Aegis та 2FAS за допомогою вбудованих інструментів імпорту та експортуйте свої дані в будь-який час, щоб уникнути блокування.

Вхід без пароля

Підтримка WebAuthn дозволяє автентифікуватися у 2FAuth без пароля, додаючи сучасний рівень безпеки до менеджера, який захищає ваші інші облікові записи.

Чому варто запускати 2FAuth у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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