2FAuth – це веб-альтернатива з відкритим кодом мобільним застосункам-автентифікаторам, таким як Google Authenticator та Authy. Він генерує одноразові паролі (TOTP) та HOTP-коди, що базуються на часі, через зрозумілий інтерфейс браузера, тому ваші коди автентифікації доступні з будь-якого пристрою – вони не прив'язані до одного телефону.

На відміну від автентифікаторів лише для мобільних пристроїв, 2FAuth зберігає ваші секрети на інфраструктурі, яку ви контролюєте, використовуючи зашифроване сховище та додатковий захист облікового запису. Це означає відсутність прив'язки до постачальника, відсутність передачі даних комерційним службам та відсутність залежності від телефону, який може бути втрачений або пошкоджений саме тоді, коли вам найбільше потрібно увійти в систему.