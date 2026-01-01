Знижка до 68% на Authentik

Встановіть Authentik в один клік.

Провайдер ідентичності з відкритим вихідним кодом, що забезпечує корпоративні SSO, OAuth2, SAML та багатофакторну автентифікацію для будь-якого застосунку.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть Authentik в один клік.

Виберіть тариф VPS для Authentik

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Authentik

Authentik – це гнучкий постачальник ідентифікації з відкритим кодом, що надає організаціям автентифікацію корпоративного рівня та керування користувачами без складнощів, які зазвичай пов'язані з інфраструктурою ідентифікації. Він підтримує протоколи OAuth2, OpenID Connect і SAML, що робить його сумісним практично з будь-яким застосунком або сервісом, який потребує автентифікації користувачів. Багатофакторна автентифікація, настроювані потоки входу, інтеграція з LDAP та портал самообслуговування користувачів доповнюють його можливості.

Самостійне розміщення Authentik надає вам повний суверенітет даних над обліковими даними користувачів та даними сесій, усуває періодичні платежі за користувача, які стягуються комерційними постачальниками ідентифікації, і дозволяє адаптувати потоки автентифікації до точних вимог вашої організації. Це розгортання включає сервер, фоновий воркер, PostgreSQL і Redis — все необхідне для готової до виробництва платформи ідентифікації.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Authentik

Універсальні протоколи SSO

Підтримка OAuth2, OpenID Connect та SAML означає, що Authentik працює як постачальник ідентифікації практично для будь-якої сучасної програми чи сервісу без додаткових налаштувань.

Гнучка MFA

Забезпечте багатофакторну автентифікацію за допомогою додатків-автентифікаторів TOTP, апаратних ключів WebAuthn або SMS — що налаштовується для кожної програми чи групи користувачів.

Налаштовувані потоки авторизації

Розробляйте конвеєри автентифікації з умовними кроками, власним брендуванням та контролем доступу на основі політик, щоб відповідати вимогам безпеки вашої організації.

Інтеграція каталогу LDAP

Підключіться до наявних каталогів Active Directory або LDAP для синхронізації користувачів і груп, уникаючи необхідності відбудовувати базу даних користувачів з нуля.

Журналування аудиту та відповідності

Детальні журнали подій та аудиторські сліди записують кожну подію автентифікації, надаючи вам необхідну видимість для перевірок безпеки та відповідності нормативним вимогам.

Чому варто запускати Authentik у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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