Authentik – це гнучкий постачальник ідентифікації з відкритим кодом, що надає організаціям автентифікацію корпоративного рівня та керування користувачами без складнощів, які зазвичай пов'язані з інфраструктурою ідентифікації. Він підтримує протоколи OAuth2, OpenID Connect і SAML, що робить його сумісним практично з будь-яким застосунком або сервісом, який потребує автентифікації користувачів. Багатофакторна автентифікація, настроювані потоки входу, інтеграція з LDAP та портал самообслуговування користувачів доповнюють його можливості.

Самостійне розміщення Authentik надає вам повний суверенітет даних над обліковими даними користувачів та даними сесій, усуває періодичні платежі за користувача, які стягуються комерційними постачальниками ідентифікації, і дозволяє адаптувати потоки автентифікації до точних вимог вашої організації. Це розгортання включає сервер, фоновий воркер, PostgreSQL і Redis — все необхідне для готової до виробництва платформи ідентифікації.