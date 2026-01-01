Встановіть Authentik в один клік.
Провайдер ідентичності з відкритим вихідним кодом, що забезпечує корпоративні SSO, OAuth2, SAML та багатофакторну автентифікацію для будь-якого застосунку.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Authentik
Authentik – це гнучкий постачальник ідентифікації з відкритим кодом, що надає організаціям автентифікацію корпоративного рівня та керування користувачами без складнощів, які зазвичай пов'язані з інфраструктурою ідентифікації. Він підтримує протоколи OAuth2, OpenID Connect і SAML, що робить його сумісним практично з будь-яким застосунком або сервісом, який потребує автентифікації користувачів. Багатофакторна автентифікація, настроювані потоки входу, інтеграція з LDAP та портал самообслуговування користувачів доповнюють його можливості.
Самостійне розміщення Authentik надає вам повний суверенітет даних над обліковими даними користувачів та даними сесій, усуває періодичні платежі за користувача, які стягуються комерційними постачальниками ідентифікації, і дозволяє адаптувати потоки автентифікації до точних вимог вашої організації. Це розгортання включає сервер, фоновий воркер, PostgreSQL і Redis — все необхідне для готової до виробництва платформи ідентифікації.
Ключові характеристики Authentik
Універсальні протоколи SSO
Підтримка OAuth2, OpenID Connect та SAML означає, що Authentik працює як постачальник ідентифікації практично для будь-якої сучасної програми чи сервісу без додаткових налаштувань.
Гнучка MFA
Забезпечте багатофакторну автентифікацію за допомогою додатків-автентифікаторів TOTP, апаратних ключів WebAuthn або SMS — що налаштовується для кожної програми чи групи користувачів.
Налаштовувані потоки авторизації
Розробляйте конвеєри автентифікації з умовними кроками, власним брендуванням та контролем доступу на основі політик, щоб відповідати вимогам безпеки вашої організації.
Інтеграція каталогу LDAP
Підключіться до наявних каталогів Active Directory або LDAP для синхронізації користувачів і груп, уникаючи необхідності відбудовувати базу даних користувачів з нуля.
Журналування аудиту та відповідності
Детальні журнали подій та аудиторські сліди записують кожну подію автентифікації, надаючи вам необхідну видимість для перевірок безпеки та відповідності нормативним вимогам.
Чому варто запускати Authentik у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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