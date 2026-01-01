Authorizer — це сервер автентифікації та авторизації з самостійним розміщенням, який замінює хмарні сервіси, такі як Auth0, Firebase Auth або Clerk. Він надає з коробки вхід за допомогою електронної пошти/пароля, соціальний OAuth з понад 10 провайдерами, магічні посилання, багатофакторну автентифікацію та контроль доступу на основі ролей — все це працює у вашій власній інфраструктурі, а дані користувачів зберігаються у вашій власній базі даних.

Замість того, щоб платити за кожного користувача або довіряти третій стороні облікові дані ваших користувачів, самостійне розміщення Authorizer зберігає повний контроль над вашим ідентифікаційним шаром. Він надає GraphQL API та вбудовану сторінку входу, на яку можуть перенаправлятися ваші програми, з підтримкою SQLite, PostgreSQL, MySQL або однієї з понад 13 підтримуваних баз даних.