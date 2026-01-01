Розгорніть Authorizer в один клік.
Самохостинговий сервер автентифікації з відкритим вихідним кодом, що надає вашим застосункам повний шар ідентифікації без сторонніх SaaS-рішень.
Виберіть тариф VPS для Authorizer
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.
Що можна створити за допомогою Authorizer
Authorizer — це сервер автентифікації та авторизації з самостійним розміщенням, який замінює хмарні сервіси, такі як Auth0, Firebase Auth або Clerk. Він надає з коробки вхід за допомогою електронної пошти/пароля, соціальний OAuth з понад 10 провайдерами, магічні посилання, багатофакторну автентифікацію та контроль доступу на основі ролей — все це працює у вашій власній інфраструктурі, а дані користувачів зберігаються у вашій власній базі даних.
Замість того, щоб платити за кожного користувача або довіряти третій стороні облікові дані ваших користувачів, самостійне розміщення Authorizer зберігає повний контроль над вашим ідентифікаційним шаром. Він надає GraphQL API та вбудовану сторінку входу, на яку можуть перенаправлятися ваші програми, з підтримкою SQLite, PostgreSQL, MySQL або однієї з понад 13 підтримуваних баз даних.
Ключові характеристики Authorizer
Соціальний та безпарольний вхід
Підтримка Google, GitHub та понад 10 провайдерів OAuth разом із магічним посиланням та багатофакторною автентифікацією на основі TOTP, щоб користувачі могли входити будь-яким зручним для них способом.
Контроль доступу на основі ролей
Визначте користувацькі ролі та захищені ролі, щоб обмежити дії автентифікованих користувачів у вашому застосунку.
GraphQL API
Повний GraphQL інтерфейс для управління користувачами, видачі токенів та конфігурації спрощує інтеграцію в будь-якому технологічному стеку.
Вбудований інтерфейс входу
Поставляється з готовою до використання сторінкою входу за адресою /app та панеллю адміністратора за адресою /dashboard — для початку роботи не потрібен власний інтерфейс автентифікації.
13+ бекендів баз даних
Працюйте з SQLite для простоти або підключіться до PostgreSQL, MySQL, MongoDB чи однієї з 10+ інших підтримуваних баз даних у міру зростання потреб.
Чому варто запускати Authorizer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Рекомендоване розташування сервера:
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
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Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.
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