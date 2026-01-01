Знижка до 68% на Authorizer

Розгорніть Authorizer в один клік.

Самохостинговий сервер автентифікації з відкритим вихідним кодом, що надає вашим застосункам повний шар ідентифікації без сторонніх SaaS-рішень.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Authorizer в один клік.

Виберіть тариф VPS для Authorizer

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Authorizer

Authorizer — це сервер автентифікації та авторизації з самостійним розміщенням, який замінює хмарні сервіси, такі як Auth0, Firebase Auth або Clerk. Він надає з коробки вхід за допомогою електронної пошти/пароля, соціальний OAuth з понад 10 провайдерами, магічні посилання, багатофакторну автентифікацію та контроль доступу на основі ролей — все це працює у вашій власній інфраструктурі, а дані користувачів зберігаються у вашій власній базі даних.

Замість того, щоб платити за кожного користувача або довіряти третій стороні облікові дані ваших користувачів, самостійне розміщення Authorizer зберігає повний контроль над вашим ідентифікаційним шаром. Він надає GraphQL API та вбудовану сторінку входу, на яку можуть перенаправлятися ваші програми, з підтримкою SQLite, PostgreSQL, MySQL або однієї з понад 13 підтримуваних баз даних.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Authorizer

Соціальний та безпарольний вхід

Підтримка Google, GitHub та понад 10 провайдерів OAuth разом із магічним посиланням та багатофакторною автентифікацією на основі TOTP, щоб користувачі могли входити будь-яким зручним для них способом.

Контроль доступу на основі ролей

Визначте користувацькі ролі та захищені ролі, щоб обмежити дії автентифікованих користувачів у вашому застосунку.

GraphQL API

Повний GraphQL інтерфейс для управління користувачами, видачі токенів та конфігурації спрощує інтеграцію в будь-якому технологічному стеку.

Вбудований інтерфейс входу

Поставляється з готовою до використання сторінкою входу за адресою /app та панеллю адміністратора за адресою /dashboard — для початку роботи не потрібен власний інтерфейс автентифікації.

13+ бекендів баз даних

Працюйте з SQLite для простоти або підключіться до PostgreSQL, MySQL, MongoDB чи однієї з 10+ інших підтримуваних баз даних у міру зростання потреб.

Чому варто запускати Authorizer у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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