Розгортання WordPress в один клік.
Найпопулярніша у світі CMS, що забезпечує роботу понад 40% усіх сайтів, з тисячами тем і плагінів.
Виберіть тариф VPS для WordPress
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WordPress
WordPress – це найпопулярніша у світі система управління контентом, яка забезпечує роботу понад 40% усіх вебсайтів в інтернеті. Вона надає гнучку видавничу платформу для блогів, бізнес-сайтів, портфоліо, інтернет-магазинів тощо — з візуальним редактором, системою тем та екосистемою з десятків тисяч плагінів.
Самостійний хостинг WordPress на VPS дає вам повний контроль над продуктивністю, безпекою та даними вашого сайту без щомісячної плати за платформу. Цей шаблон включає MySQL для надійного зберігання баз даних, а маршрутизація через попередньо встановлений зворотний проксі-сервер Traefik забезпечує автоматичний HTTPS для вашого домену з першого розгортання.
Ключові характеристики WordPress
Величезна екосистема плагінів
Вибирайте з понад 60 000 безкоштовних і преміум-плагінів, щоб додати електронну комерцію, SEO, форми, кешування та будь-яку іншу функціональність.
Бібліотека тем
Обирайте з тисяч безкоштовних і комерційних тем, щоб миттєво змінити дизайн сайту, не торкаючись коду.
Візуальний блоковий редактор
Створюйте сторінки за допомогою блокового редактора Gutenberg, використовуючи інструменти макетування з функцією перетягування, які не потребують знань програмування.
Підтримка мультисайтів
Керуйте мережею сайтів WordPress з однієї інсталяції, спільно використовуючи теми та плагіни на всіх ресурсах.
готовий до WooCommerce
Встановіть WooCommerce, щоб перетворити WordPress на повнофункціональний інтернет-магазин з товарами, оформленням замовлень та платежами.
Чому варто запускати WordPress у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.