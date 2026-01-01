WordPress – це найпопулярніша у світі система управління контентом, яка забезпечує роботу понад 40% усіх вебсайтів в інтернеті. Вона надає гнучку видавничу платформу для блогів, бізнес-сайтів, портфоліо, інтернет-магазинів тощо — з візуальним редактором, системою тем та екосистемою з десятків тисяч плагінів.

Самостійний хостинг WordPress на VPS дає вам повний контроль над продуктивністю, безпекою та даними вашого сайту без щомісячної плати за платформу. Цей шаблон включає MySQL для надійного зберігання баз даних, а маршрутизація через попередньо встановлений зворотний проксі-сервер Traefik забезпечує автоматичний HTTPS для вашого домену з першого розгортання.