Розгорнути Otter Wiki в один клік.
Мінімалістична самостійно розміщена вікі з історією сторінок, що підтримується Git, редагуванням Markdown та контролем доступу користувачів в одному контейнері.
Виберіть тариф VPS для An Otter Wiki
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою An Otter Wiki
Otter Wiki — це легка, самостійно розміщена вікі, яка зберігає всі сторінки в репозиторії Git, а дані користувачів — в SQLite — окрема служба бази даних не потрібна. Написана на Python з чистим інтерфейсом Bootstrap, вона підтримує редагування Markdown, вкладення файлів та повну історію версій сторінок, що підтримується комітами Git.
Самостійне розміщення на вашому VPS зберігає весь вміст вікі під вашим контролем, з деталізованими правилами доступу, які можуть обмежувати читання та редагування лише для зареєстрованих або схвалених адміністратором користувачів. Одноконтейнерна архітектура означає, що не потрібно нічого налаштовувати, крім іменованого тому та самого контейнера.
Ключові характеристики An Otter Wiki
Історія, керована Git
Кожне редагування сторінки автоматично стає Git-комітом, надаючи повну історію змін, яку можна переглядати, порівнювати та скасовувати через веб-інтерфейс.
Редагування Markdown
Пишіть та редагуйте сторінки в Markdown за допомогою редактора з попереднім переглядом у реальному часі — без пропрієтарних форматів чи прив'язки до форматованого тексту будь-якого типу.
Контроль доступу
Дозволи на читання, запис та вкладення налаштовуються незалежно для анонімних відвідувачів, зареєстрованих користувачів та користувачів, схвалених адміністратором.
Вкладення файлів
Завантажуйте та вбудовуйте зображення та файли безпосередньо на вікі-сторінки, які зберігаються разом із вмістом сторінки в постійному томі даних.
Управління користувачами
Вбудована реєстрація з необов'язковим підтвердженням електронної пошти та робочими процесами схвалення адміністратором надають повний контроль над тим, хто може долучатися.
Чому варто запускати An Otter Wiki у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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