Otter Wiki — це легка, самостійно розміщена вікі, яка зберігає всі сторінки в репозиторії Git, а дані користувачів — в SQLite — окрема служба бази даних не потрібна. Написана на Python з чистим інтерфейсом Bootstrap, вона підтримує редагування Markdown, вкладення файлів та повну історію версій сторінок, що підтримується комітами Git.

Самостійне розміщення на вашому VPS зберігає весь вміст вікі під вашим контролем, з деталізованими правилами доступу, які можуть обмежувати читання та редагування лише для зареєстрованих або схвалених адміністратором користувачів. Одноконтейнерна архітектура означає, що не потрібно нічого налаштовувати, крім іменованого тому та самого контейнера.