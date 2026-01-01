Знижка до 68% на Apache JSPWiki

Розгортання Apache JSPWiki в один клік.

Зрілий вікі-рушій на базі Java з вбудованим версіонуванням, вкладеннями, плагінами та контролем доступу на основі JAAS.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Apache JSPWiki в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache JSPWiki

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache JSPWiki

Apache JSPWiki — це багатофункціональний вікі-рушій на базі Java, що підтримується як проєкт Apache найвищого рівня. Сторінки зберігаються як звичайні текстові файли з повною історією версій, тоді як вкладення, шаблони сторінок і велика бібліотека вбудованих плагінів роблять його придатним для центрів документації, баз знань та інтранет-сайтів для співпраці, де стабільність і довговічність важливіші за гонитву за трендами.

Самостійне розміщення JSPWiki на власному VPS надає вам вікі з ліцензією Apache, яка повністю працює на власному контейнері Tomcat, без залежностей від SaaS, без ціноутворення за місце та з автентифікацією на основі JAAS, яку можна інтегрувати з власним стеком ідентифікації. Усе, від вікі-сторінок до вкладень, зберігається на єдиному постійному томі, що робить резервне копіювання та міграції простими.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache JSPWiki

Історія версій сторінок

Кожна зміна фіксується VersioningFileProvider, щоб ви могли порівнювати версії та скасовувати небажані зміни у будь-який час.

Вкладення та медіа

Завантажуйте зображення, документи та інші файли безпосередньо на сторінки за допомогою вбудованого провайдера вкладень, який зберігає все на томі VPS.

Контроль доступу JAAS

Деталізовані дозволи для сторінок та груп реалізуються за допомогою Служби автентифікації та авторизації Java, з підключаємими бекендами для LDAP або власних областей.

Бібліотека плагінів і шаблонів

Розширюйте сторінки за допомогою вбудованих плагінів для таблиць змісту, пошуку, RSS та динамічного вмісту, або змініть стиль вікі за допомогою шаблонів сторінок на основі JSP.

Синтаксис розмітки Apache

Створюйте вміст у полегшеній розмітці JSPWiki з макросами, міжвікі-посиланнями та попереднім переглядом у реальному часі під час редагування.

Чому варто запускати Apache JSPWiki у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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