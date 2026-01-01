Apache JSPWiki — це багатофункціональний вікі-рушій на базі Java, що підтримується як проєкт Apache найвищого рівня. Сторінки зберігаються як звичайні текстові файли з повною історією версій, тоді як вкладення, шаблони сторінок і велика бібліотека вбудованих плагінів роблять його придатним для центрів документації, баз знань та інтранет-сайтів для співпраці, де стабільність і довговічність важливіші за гонитву за трендами.

Самостійне розміщення JSPWiki на власному VPS надає вам вікі з ліцензією Apache, яка повністю працює на власному контейнері Tomcat, без залежностей від SaaS, без ціноутворення за місце та з автентифікацією на основі JAAS, яку можна інтегрувати з власним стеком ідентифікації. Усе, від вікі-сторінок до вкладень, зберігається на єдиному постійному томі, що робить резервне копіювання та міграції простими.