Розгортання Apache JSPWiki в один клік.
Зрілий вікі-рушій на базі Java з вбудованим версіонуванням, вкладеннями, плагінами та контролем доступу на основі JAAS.
Виберіть тариф VPS для Apache JSPWiki
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache JSPWiki
Apache JSPWiki — це багатофункціональний вікі-рушій на базі Java, що підтримується як проєкт Apache найвищого рівня. Сторінки зберігаються як звичайні текстові файли з повною історією версій, тоді як вкладення, шаблони сторінок і велика бібліотека вбудованих плагінів роблять його придатним для центрів документації, баз знань та інтранет-сайтів для співпраці, де стабільність і довговічність важливіші за гонитву за трендами.
Самостійне розміщення JSPWiki на власному VPS надає вам вікі з ліцензією Apache, яка повністю працює на власному контейнері Tomcat, без залежностей від SaaS, без ціноутворення за місце та з автентифікацією на основі JAAS, яку можна інтегрувати з власним стеком ідентифікації. Усе, від вікі-сторінок до вкладень, зберігається на єдиному постійному томі, що робить резервне копіювання та міграції простими.
Ключові характеристики Apache JSPWiki
Історія версій сторінок
Кожна зміна фіксується VersioningFileProvider, щоб ви могли порівнювати версії та скасовувати небажані зміни у будь-який час.
Вкладення та медіа
Завантажуйте зображення, документи та інші файли безпосередньо на сторінки за допомогою вбудованого провайдера вкладень, який зберігає все на томі VPS.
Контроль доступу JAAS
Деталізовані дозволи для сторінок та груп реалізуються за допомогою Служби автентифікації та авторизації Java, з підключаємими бекендами для LDAP або власних областей.
Бібліотека плагінів і шаблонів
Розширюйте сторінки за допомогою вбудованих плагінів для таблиць змісту, пошуку, RSS та динамічного вмісту, або змініть стиль вікі за допомогою шаблонів сторінок на основі JSP.
Синтаксис розмітки Apache
Створюйте вміст у полегшеній розмітці JSPWiki з макросами, міжвікі-посиланнями та попереднім переглядом у реальному часі під час редагування.
Чому варто запускати Apache JSPWiki у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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