Розгорніть Nextcloud в один клік.
Самостійно розміщений пакет для підвищення продуктивності з синхронізацією файлів, спільним редагуванням, календарем та відеодзвінками — ваші дані, ваша інфраструктура.
Виберіть тариф VPS для Nextcloud
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Nextcloud
Nextcloud — це комплексна платформа для підвищення продуктивності з відкритим вихідним кодом, яка замінює Google Workspace та Dropbox завдяки синхронізації файлів, редагуванню документів у реальному часі, календарю, контактам, відеоконференціям та багато іншому. Завдяки десктопним та мобільним клієнтам для кожної платформи, вона легко інтегрується в щоденні робочі процеси, зберігаючи всі дані на власному сервері.
Розміщення Nextcloud на власному VPS усуває плату за підписку для кожного користувача, знімає обмеження на зберігання, встановлені хмарними провайдерами, і надає повний контроль над тим, де зберігаються конфіденційні файли та комунікації — це критично важливо для команд з вимогами відповідності або проблемами конфіденційності.
Ключові характеристики Nextcloud
Синхронізація файлів та спільний доступ
Синхронізуйте файли на всіх пристроях за допомогою настільних і мобільних застосунків, а також діліться ними з колегами або клієнтами, використовуючи захищені паролем посилання з обмеженим терміном дії.
Спільне редагування документів
Редагуйте документи, електронні таблиці та презентації в реальному часі завдяки інтеграції з OnlyOffice або Collabora — підписка на Microsoft 365 не потрібна.
Календар і Контакти
Керуйте календарями та контактами з повною підтримкою CalDAV/CardDAV, з нативною синхронізацією з клієнтами iOS, Android, macOS та Windows.
Відеодзвінки та чат
Nextcloud Talk надає відеодзвінки з наскрізним шифруванням та командний обмін повідомленнями безпосередньо у вашому екземплярі Nextcloud, не вимагаючи сторонніх сервісів.
Екосистема додатків
Розширте функціональність за допомогою понад 300 застосунків з магазину застосунків Nextcloud, що охоплюють усе: від електронної пошти до управління проєктами та наскрізного шифрування.
Чому варто запускати Nextcloud у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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