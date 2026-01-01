Nextcloud — це комплексна платформа для підвищення продуктивності з відкритим вихідним кодом, яка замінює Google Workspace та Dropbox завдяки синхронізації файлів, редагуванню документів у реальному часі, календарю, контактам, відеоконференціям та багато іншому. Завдяки десктопним та мобільним клієнтам для кожної платформи, вона легко інтегрується в щоденні робочі процеси, зберігаючи всі дані на власному сервері.

Розміщення Nextcloud на власному VPS усуває плату за підписку для кожного користувача, знімає обмеження на зберігання, встановлені хмарними провайдерами, і надає повний контроль над тим, де зберігаються конфіденційні файли та комунікації — це критично важливо для команд з вимогами відповідності або проблемами конфіденційності.