Uptime Kuma — це інструмент моніторингу з самостійним розміщенням, що має відшліфовану панель керування в реальному часі для відстеження доступності вебсайтів, API, TCP-портів, DNS-записів, контейнерів Docker тощо. Він перевіряє цілі через настроювані інтервали та надсилає сповіщення, щойно щось виходить з ладу.

Самостійне розміщення на VPS надає вам постійний монітор, який працює цілодобово незалежно від вашої локальної машини. Ви можете створювати публічні сторінки стану для своїх сервісів, налаштовувати канали сповіщень, включаючи Telegram, Discord, Slack, електронну пошту та вебхуки, а також відстежувати історичні відсотки безперебійної роботи з часом.