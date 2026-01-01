Розгорніть Uptime Kuma одним кліком.
Красивий моніторинг доступності з самостійним хостингом для вебсайтів, API та сервісів зі сторінками стану та багатоканальними сповіщеннями.
Виберіть тариф VPS для Uptime Kuma
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Uptime Kuma
Uptime Kuma — це інструмент моніторингу з самостійним розміщенням, що має відшліфовану панель керування в реальному часі для відстеження доступності вебсайтів, API, TCP-портів, DNS-записів, контейнерів Docker тощо. Він перевіряє цілі через настроювані інтервали та надсилає сповіщення, щойно щось виходить з ладу.
Самостійне розміщення на VPS надає вам постійний монітор, який працює цілодобово незалежно від вашої локальної машини. Ви можете створювати публічні сторінки стану для своїх сервісів, налаштовувати канали сповіщень, включаючи Telegram, Discord, Slack, електронну пошту та вебхуки, а також відстежувати історичні відсотки безперебійної роботи з часом.
Ключові характеристики Uptime Kuma
Багатотипний моніторинг
Моніторинг кінцевих точок HTTP/HTTPS, портів TCP/UDP, DNS-запитів, контейнерів Docker і баз даних з єдиної панелі керування.
Загальнодоступні сторінки стану
Створюйте фірмові публічні сторінки стану, щоб повідомляти про стан послуг своїм клієнтам, не розкриваючи внутрішніх деталей моніторингу.
Розширені сповіщення
Надсилайте сповіщення про простої через Telegram, Discord, Slack, електронну пошту, PagerDuty, вебхуки та понад 90 інших каналів сповіщень.
Історія доступності
Відстежуйте історичну доступність за допомогою графіків відсотка безвідмовної роботи та графіків часу відгуку, щоб визначити тенденції надійності.
Моніторинг сертифікатів
Відстежуйте терміни дії SSL-сертифікатів та отримуйте сповіщення до закінчення терміну дії сертифікатів, щоб запобігти неочікуваним збоям HTTPS.
Чому варто запускати Uptime Kuma у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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