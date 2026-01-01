Alerta — це платформа з відкритим вихідним кодом для керування та консолідації сповіщень, яка об'єднує сповіщення від Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch та десятків інших інструментів моніторингу в єдину веб-консоль реального часу. Дедуплікуючи та корелюючи вхідні сповіщення, Alerta усуває шторми сповіщень і надає черговим командам чітке уявлення про те, що насправді спрацьовує і що є найважливішим.

Самостійне розміщення Alerta на VPS надає вашій операційній команді повний контроль над інфраструктурою сповіщень, політиками зберігання та автентифікацією — без надсилання даних моніторингу сторонньому сервісу. Вбудована багатокористувацька архітектура означає, що один екземпляр Alerta може одночасно обслуговувати кілька команд або клієнтських середовищ.