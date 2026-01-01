Розгорніть Alerta в один клік.
Платформа з відкритим кодом для керування сповіщеннями, яка консолідує сповіщення моніторингу з будь-якого джерела в єдину панель моніторингу в реальному часі.
Виберіть тариф VPS для Alerta
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Alerta
Alerta — це платформа з відкритим вихідним кодом для керування та консолідації сповіщень, яка об'єднує сповіщення від Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch та десятків інших інструментів моніторингу в єдину веб-консоль реального часу. Дедуплікуючи та корелюючи вхідні сповіщення, Alerta усуває шторми сповіщень і надає черговим командам чітке уявлення про те, що насправді спрацьовує і що є найважливішим.
Самостійне розміщення Alerta на VPS надає вашій операційній команді повний контроль над інфраструктурою сповіщень, політиками зберігання та автентифікацією — без надсилання даних моніторингу сторонньому сервісу. Вбудована багатокористувацька архітектура означає, що один екземпляр Alerta може одночасно обслуговувати кілька команд або клієнтських середовищ.
Ключові характеристики Alerta
Багатоджерельне завантаження
Отримуйте сповіщення від Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch та інших через єдиний REST API без переналаштування стеку моніторингу.
Дедуплікація сповіщень
Автоматично дедуплікуйте та корелюйте повторювані сповіщення, щоб чергові інженери бачили один дієвий елемент замість сотень ідентичних повідомлень.
Вікна обслуговування
Визначте періоди відключення за послугою, середовищем або тегом, щоб приховувати очікувані сповіщення під час планового обслуговування без вимкнення моніторів.
Мультиорендність
Обслуговуйте кілька команд або клієнтських середовищ з одного екземпляра Alerta, використовуючи клієнтські подання та обмежені ключі API.
Гнучка автентифікація
Автентифікація за допомогою Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 або Azure AD — сторонній постачальник ідентифікації не потрібен.
Чому варто запускати Alerta у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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