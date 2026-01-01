Apache Druid — це високопродуктивна аналітична база даних реального часу, спеціально розроблена для OLAP-запитів менш ніж за секунду на подієво-орієнтованих даних. Спочатку розроблений у Metamarkets, а тепер провідний проєкт Apache, Druid забезпечує роботу аналітики для користувачів, мережевої телеметрії, моніторингу продуктивності додатків та дашбордів клікстріму в таких компаніях, як Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft та Walmart.

Самостійне розміщення Druid на вашому VPS надає вам стовпчиково-орієнтований механізм запитів, оптимізований для потокового прийому даних з Kafka та Kinesis, фільтрації часових рядів та агрегацій з високою паралельністю — без хмарних комісій за запит або прив'язки до постачальника. Вбудована веб-консоль обробляє дослідження SQL, специфікації прийому даних, керування джерелами даних та стан кластера з однієї вкладки браузера.