Розгорнути Apache Druid в один клік.
База даних для аналітики в реальному часі, розроблена для швидких запитів з деталізацією та агрегацією потокових та історичних даних подій у великих масштабах.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache Druid
Apache Druid — це високопродуктивна аналітична база даних реального часу, спеціально розроблена для OLAP-запитів менш ніж за секунду на подієво-орієнтованих даних. Спочатку розроблений у Metamarkets, а тепер провідний проєкт Apache, Druid забезпечує роботу аналітики для користувачів, мережевої телеметрії, моніторингу продуктивності додатків та дашбордів клікстріму в таких компаніях, як Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft та Walmart.
Самостійне розміщення Druid на вашому VPS надає вам стовпчиково-орієнтований механізм запитів, оптимізований для потокового прийому даних з Kafka та Kinesis, фільтрації часових рядів та агрегацій з високою паралельністю — без хмарних комісій за запит або прив'язки до постачальника. Вбудована веб-консоль обробляє дослідження SQL, специфікації прийому даних, керування джерелами даних та стан кластера з однієї вкладки браузера.
Ключові характеристики Apache Druid
Вбудована вебконсоль
Веб-інтерфейс для SQL-запитів, специфікацій завантаження даних, керування джерелами даних та моніторингу стану кластера без окремого клієнта.
Надходження в реальному часі
Передавайте події з Kafka, Kinesis або HTTP у запитувані джерела даних за лічені секунди, з гарантією доставки рівно один раз.
Колонкове сховище часових рядів
Стовпцево-орієнтоване сховище з бітовими індексами та часовим розбиттям забезпечує миттєві фільтри та агрегації для мільярдів рядків.
Лямбда-архітектура
Єдиний шар запитів над потоковими та пакетними джерелами даних дозволяє інформаційним панелям прозоро об'єднувати події в реальному часі з історичним контекстом.
SQL та нативні запити
Стандартний ANSI SQL плюс нативний API запитів на основі JSON надають аналітикам та застосункам гнучкий доступ до тих самих джерел даних.
Чому варто запускати Apache Druid у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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