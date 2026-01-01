Знижка до 68% на Apache Druid

Розгорнути Apache Druid в один клік.

База даних для аналітики в реальному часі, розроблена для швидких запитів з деталізацією та агрегацією потокових та історичних даних подій у великих масштабах.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Apache Druid в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache Druid

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache Druid

Apache Druid — це високопродуктивна аналітична база даних реального часу, спеціально розроблена для OLAP-запитів менш ніж за секунду на подієво-орієнтованих даних. Спочатку розроблений у Metamarkets, а тепер провідний проєкт Apache, Druid забезпечує роботу аналітики для користувачів, мережевої телеметрії, моніторингу продуктивності додатків та дашбордів клікстріму в таких компаніях, як Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft та Walmart.

Самостійне розміщення Druid на вашому VPS надає вам стовпчиково-орієнтований механізм запитів, оптимізований для потокового прийому даних з Kafka та Kinesis, фільтрації часових рядів та агрегацій з високою паралельністю — без хмарних комісій за запит або прив'язки до постачальника. Вбудована веб-консоль обробляє дослідження SQL, специфікації прийому даних, керування джерелами даних та стан кластера з однієї вкладки браузера.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache Druid

Вбудована вебконсоль

Веб-інтерфейс для SQL-запитів, специфікацій завантаження даних, керування джерелами даних та моніторингу стану кластера без окремого клієнта.

Надходження в реальному часі

Передавайте події з Kafka, Kinesis або HTTP у запитувані джерела даних за лічені секунди, з гарантією доставки рівно один раз.

Колонкове сховище часових рядів

Стовпцево-орієнтоване сховище з бітовими індексами та часовим розбиттям забезпечує миттєві фільтри та агрегації для мільярдів рядків.

Лямбда-архітектура

Єдиний шар запитів над потоковими та пакетними джерелами даних дозволяє інформаційним панелям прозоро об'єднувати події в реальному часі з історичним контекстом.

SQL та нативні запити

Стандартний ANSI SQL плюс нативний API запитів на основі JSON надають аналітикам та застосункам гнучкий доступ до тих самих джерел даних.

Чому варто запускати Apache Druid у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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