Розгорніть Apache HertzBeat в один клік.
Безагентна платформа спостереження реального часу з відкритим кодом для моніторингу серверів, баз даних та хмарних сервісів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache HertzBeat
Apache HertzBeat — це керована спільнотою без-агентна платформа спостережуваності, яка моніторить сервери, бази даних, проміжне програмне забезпечення, хмарні сервіси та користувацькі кінцеві точки HTTP і JMX за допомогою настроюваних шаблонів протоколів. Замість встановлення збирачів на кожну ціль, вона опитує кінцеві точки через SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP та десятки інших протоколів, а потім відображає інформаційні панелі, сповіщення та сторінки стану з єдиного інтерфейсу.
Самостійне розміщення HertzBeat на вашому VPS зберігає дані моніторингу, правила сповіщень та облікові дані цілей всередині інфраструктури, яку ви контролюєте, без ціноутворення за метрику чи прив'язки до постачальника. Комплект PostgreSQL та VictoriaMetrics зберігає конфігурацію та метрики часових рядів локально, роблячи розгортання повністю автономним з першого дня.
Ключові характеристики Apache HertzBeat
Безагентний моніторинг
Опитуйте сервери, бази даних та API через SSH, SNMP, JDBC, JMX та HTTP без встановлення збирачів на кожній цільовій машині.
Сповіщення про кількість помилок
Визначайте правила сповіщень з пороговими значеннями на основі виразів та надсилайте сповіщення на електронну пошту, у Slack, Discord, Telegram, вебхуки та постачальникам SMS.
Загальнодоступні сторінки статусу
Публікуйте публічні сторінки стану, які відображають час безвідмовної роботи та інциденти для вибраних відстежуваних сервісів, не розкриваючи внутрішні інформаційні панелі.
Власні протоколи
Додавайте нові типи моніторингу, створюючи шаблони застосунків YAML, щоб нішеві системи можна було відстежувати без очікування інтеграцій від постачальників.
Комплектне сховище часових рядів
Постачається з VictoriaMetrics для ефективного довгострокового зберігання метрик та PostgreSQL для конфігурації, що усуває необхідність підключення зовнішніх баз даних.
Чому варто запускати Apache HertzBeat у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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