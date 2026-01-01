Apache HertzBeat — це керована спільнотою без-агентна платформа спостережуваності, яка моніторить сервери, бази даних, проміжне програмне забезпечення, хмарні сервіси та користувацькі кінцеві точки HTTP і JMX за допомогою настроюваних шаблонів протоколів. Замість встановлення збирачів на кожну ціль, вона опитує кінцеві точки через SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP та десятки інших протоколів, а потім відображає інформаційні панелі, сповіщення та сторінки стану з єдиного інтерфейсу.

Самостійне розміщення HertzBeat на вашому VPS зберігає дані моніторингу, правила сповіщень та облікові дані цілей всередині інфраструктури, яку ви контролюєте, без ціноутворення за метрику чи прив'язки до постачальника. Комплект PostgreSQL та VictoriaMetrics зберігає конфігурацію та метрики часових рядів локально, роблячи розгортання повністю автономним з першого дня.