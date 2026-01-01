Розгорніть Visual Studio Code Server одним кліком.
Запускайте VS Code повноцінно у своєму браузері з будь-якого місця, маючи розширення, налагодження, Git та вбудований термінал.
Виберіть тариф VPS для Visual Studio Code Server
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server переносить повне середовище розробки VS Code у будь-який браузер. Отримуйте доступ до своїх розширень, IntelliSense, інтегрованого терміналу, інструментів Git та налагоджувача з будь-якого пристрою без локального встановлення програмного забезпечення — ваше середовище розробки знаходиться на вашому VPS і завжди готове до роботи.
Самостійне розміщення VS Code Server на VPS означає, що проєкти та конфігурації зберігаються між сеансами та доступні з будь-якої машини. Постійно активне серверне середовище ідеально підходить для парного програмування через Інтернет, робочих процесів хмарної розробки або кодування з пристроїв, де встановлення VS Code є непрактичним.
Ключові характеристики Visual Studio Code Server
Повний VS Code, який працює в браузері
Отримайте повний досвід VS Code, включно з розширеннями, темами, прив'язками клавіш та налаштуваннями, з будь-якої вкладки браузера.
Підтримка розширень
Встановлюйте та запускайте розширення VS Code на стороні сервера, зокрема мовні сервери, лінтери, форматувальники та налагоджувачі.
Інтегрований термінал
Виконуйте оболонкові команди, створюйте інструменти та скрипти безпосередньо в терміналі браузера, підключеному до вашого VPS-середовища.
Інтеграція Git
Керуйте репозиторіями, створюйте коміти, переглядайте відмінності та вирішуйте конфлікти злиття, використовуючи вбудовані інструменти Git у VS Code.
Постійний робочий простір
Проєкти, налаштування та розширення зберігаються між сеансами на VPS, тож ви продовжуєте саме з того місця, де зупинилися.
Чому варто запускати Visual Studio Code Server у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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