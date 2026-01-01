Visual Studio Code Server переносить повне середовище розробки VS Code у будь-який браузер. Отримуйте доступ до своїх розширень, IntelliSense, інтегрованого терміналу, інструментів Git та налагоджувача з будь-якого пристрою без локального встановлення програмного забезпечення — ваше середовище розробки знаходиться на вашому VPS і завжди готове до роботи.

Самостійне розміщення VS Code Server на VPS означає, що проєкти та конфігурації зберігаються між сеансами та доступні з будь-якої машини. Постійно активне серверне середовище ідеально підходить для парного програмування через Інтернет, робочих процесів хмарної розробки або кодування з пристроїв, де встановлення VS Code є непрактичним.