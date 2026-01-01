Розгортання Alexandrie в один клік.
Самостійно розміщувана база знань з розширеним Markdown, повнотекстовим пошуком та деталізованими дозволами для кожного документа.
Виберіть тариф VPS для Alexandrie
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Alexandrie
Alexandrie — це самостійно розміщена платформа для бази знань та документації, створена за допомогою Go та Nuxt 4. Вона пропонує розширений Markdown-редактор з математичними виразами KaTeX, кольоровими блоками виділення та командний центр для повнотекстового пошуку по всіх ваших документах. П'ятирівнева система дозволів для кожного документа дозволяє зберігати деякі нотатки приватними, ділитися іншими з вашою командою та публікувати вибрані сторінки публічно — все з однієї інсталяції.
Самостійне розміщення Alexandrie зберігає ваші документи, нотатки та завантажені файли на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Вбудоване S3-сумісне об'єктне сховище обробляє завантаження файлів без зовнішнього сервісу, а резервне копіювання та відновлення в один клік дозволяє захистити повну базу знань без ручного експорту бази даних.
Ключові характеристики Alexandrie
Розширений редактор Markdown
Пишіть за допомогою математичних виразів KaTeX, кольорових блоків виділення та розширених вбудованих елементів, використовуючи редактор CodeMirror 6, призначений для структурованої документації.
П'ятирівневі дозволи
Призначайте деталізовані рівні доступу для кожного документа — від повністю приватних до загальнодоступних для читання — щоб одна й та сама інсталяція одночасно обслуговувала особисті нотатки, командні вікі та публічні документи.
Повнотекстовий пошук команд
Командний центр, керований клавіатурою, миттєво здійснює пошук по всіх ваших документах, роблячи великі бази знань доступними для навігації без ручного перегляду папок.
Вбудоване сховище файлів
Інтегроване S3-сумісне об'єктне сховище обробляє завантаження файлів та медіавкладення без необхідності зовнішнього сервісу зберігання або облікового запису CDN.
SSO і OIDC вхід
Автентифікація за допомогою Google, GitHub, Microsoft або Discord через OIDC, що усуває необхідність керувати окремими обліковими записами користувачів для кожного члена команди.
Чому варто запускати Alexandrie у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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