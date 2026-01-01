Alexandrie — це самостійно розміщена платформа для бази знань та документації, створена за допомогою Go та Nuxt 4. Вона пропонує розширений Markdown-редактор з математичними виразами KaTeX, кольоровими блоками виділення та командний центр для повнотекстового пошуку по всіх ваших документах. П'ятирівнева система дозволів для кожного документа дозволяє зберігати деякі нотатки приватними, ділитися іншими з вашою командою та публікувати вибрані сторінки публічно — все з однієї інсталяції.

Самостійне розміщення Alexandrie зберігає ваші документи, нотатки та завантажені файли на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Вбудоване S3-сумісне об'єктне сховище обробляє завантаження файлів без зовнішнього сервісу, а резервне копіювання та відновлення в один клік дозволяє захистити повну базу знань без ручного експорту бази даних.