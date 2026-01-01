1Backend — це платформа з відкритим вихідним кодом для розгортання додатків ШІ як компонованих мікросервісів та мікрофронтендів, усе з єдиної самостійно розміщеної панелі керування. Він об'єднує керування користувачами, дозволи, секрети, конфігурацію, маршрутизацію, файлове сховище та сервіс моделей ШІ, щоб команди могли зосередитися на логіці програми замість того, щоб збирати інфраструктуру докупи.

Самостійне розміщення 1Backend на власному VPS зберігає підказки, ваги моделей, секрети та дані клієнтів в інфраструктурі, яку ви контролюєте. Вбудовані сервіси запускають локальні LLM та контейнери стабільної дифузії за запитом, надаючи вам готовий до виробництва бекенд для продуктів ШІ без прив'язки до постачальника за токен.