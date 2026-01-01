Розгортання 1Backend в один клік.
Self-hosted платформа для створення ШІ-застосунків з масштабованими мікросервісами та мікрофронтендами.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою 1Backend
1Backend — це платформа з відкритим вихідним кодом для розгортання додатків ШІ як компонованих мікросервісів та мікрофронтендів, усе з єдиної самостійно розміщеної панелі керування. Він об'єднує керування користувачами, дозволи, секрети, конфігурацію, маршрутизацію, файлове сховище та сервіс моделей ШІ, щоб команди могли зосередитися на логіці програми замість того, щоб збирати інфраструктуру докупи.
Самостійне розміщення 1Backend на власному VPS зберігає підказки, ваги моделей, секрети та дані клієнтів в інфраструктурі, яку ви контролюєте. Вбудовані сервіси запускають локальні LLM та контейнери стабільної дифузії за запитом, надаючи вам готовий до виробництва бекенд для продуктів ШІ без прив'язки до постачальника за токен.
Ключові характеристики 1Backend
Середовище виконання мікросервісів ШІ
Запускайте та оркеструйте контейнери ШІ — зокрема локальні великі мовні моделі та моделі зображень — безпосередньо з бекенду, без необхідності у зовнішньому оркестраторі.
Вбудована ідентифікація
Облікові записи користувачів, ролі, дозволи, організації та ключі API доступні одразу, тому кожен новий сервіс автоматично успадковує автентифікацію.
Секрети і конфігурація
Зашифроване сховище секретів та служби конфігурації для кожної програми зберігають ключі API та налаштування поза кодом і системою контролю версій.
Хостинг мікрофронтендів
Обслуговуйте кілька інтерфейсів через єдиний шар маршрутизації, дозволяючи незалежним командам розгортати модулі інтерфейсу користувача без перезбирання всього застосунку.
Маніфести Bootstrap
Визначте маршрути, дозволи, конфігурації та секрети у YAML-маніфестах для відтворюваних розгортань інфраструктури як коду в різних середовищах.
Чому варто запускати 1Backend у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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