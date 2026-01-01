Встановіть Adminer в один клік.
Легкий, повнофункціональний інструмент для керування базами даних з підтримкою MySQL, PostgreSQL, SQLite та ще 8 систем.
Виберіть тариф VPS для Adminer
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Adminer
Adminer – це однофайловий PHP-інструмент для керування базами даних, який надає комплексні можливості адміністрування для понад 11 систем баз даних — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB та інших — через єдиний веб-інтерфейс. Спочатку створений як більш легка альтернатива phpMyAdmin, він не потребує складної інсталяції та готовий до використання одразу після розгортання.
Попри свою компактність, Adminer охоплює повний спектр операцій з базами даних: перегляд і редагування записів, виконання SQL-запитів з підсвічуванням синтаксису, керування користувачами та дозволами, імпорт та експорт даних, а також перегляд зв'язків схеми. Його чистий дизайн робить його однаково корисним для швидкого налагодження під час розробки та для рутинного адміністрування в робочих середовищах.
Ключові характеристики Adminer
11+ системи баз даних
Керуйте MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB та іншими з єдиного інтерфейсу, усуваючи необхідність підтримувати окремі інструменти для кожного типу баз даних.
Миттєве розгортання
Упакований як єдиний PHP-файл без залежностей, окрім вебсервера, Adminer доступний одразу після запуску без жодних витрат на конфігурацію.
Редактор SQL-запитів
Виконуйте власні SQL-запити з підсвічуванням синтаксису та структурованими результатами, що спрощує перевірку даних, налагодження запитів або виконання одноразових міграцій.
Імпорт та експорт
Імпортуйте та експортуйте дані у форматах SQL та CSV для резервного копіювання, міграції та обміну даними із зовнішніми інструментами або членами команди.
Керування користувачів і дозволів
Створюйте, змінюйте та видаляйте користувачів баз даних та їхні привілеї безпосередньо з веб-інтерфейсу, усуваючи потребу в доступі через командний рядок під час планових змін контролю доступу.
Чому варто запускати Adminer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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