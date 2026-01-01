Adminer – це однофайловий PHP-інструмент для керування базами даних, який надає комплексні можливості адміністрування для понад 11 систем баз даних — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB та інших — через єдиний веб-інтерфейс. Спочатку створений як більш легка альтернатива phpMyAdmin, він не потребує складної інсталяції та готовий до використання одразу після розгортання.

Попри свою компактність, Adminer охоплює повний спектр операцій з базами даних: перегляд і редагування записів, виконання SQL-запитів з підсвічуванням синтаксису, керування користувачами та дозволами, імпорт та експорт даних, а також перегляд зв'язків схеми. Його чистий дизайн робить його однаково корисним для швидкого налагодження під час розробки та для рутинного адміністрування в робочих середовищах.