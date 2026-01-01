Immich – це сучасна, самостійна альтернатива Google Photos та iCloud, створена для швидкості та працює на основі машинного навчання. Вона забезпечує розпізнавання облич, виявлення об'єктів, розумний пошук та автоматичне резервне копіювання з мобільних додатків iOS та Android — все це працює на вашій власній інфраструктурі.

Самостійне розміщення Immich повністю зберігає ваші особисті спогади та сімейні фотографії поза сторонніми серверами. Ви зберігаєте повний контроль над сховищем, дозволами доступу та спільним доступом, без абонентської плати та ризику припинення роботи сервісу. Це розгортання включає сервер застосунків, службу машинного навчання, PostgreSQL з векторним розширенням та Redis.