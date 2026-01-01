Розгортання Immich в один клік.
Високопродуктивне самостійне управління фотографіями та відео з організацією на основі ШІ та мобільним резервним копіюванням.
Виберіть тариф VPS для Immich
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Immich
Immich – це сучасна, самостійна альтернатива Google Photos та iCloud, створена для швидкості та працює на основі машинного навчання. Вона забезпечує розпізнавання облич, виявлення об'єктів, розумний пошук та автоматичне резервне копіювання з мобільних додатків iOS та Android — все це працює на вашій власній інфраструктурі.
Самостійне розміщення Immich повністю зберігає ваші особисті спогади та сімейні фотографії поза сторонніми серверами. Ви зберігаєте повний контроль над сховищем, дозволами доступу та спільним доступом, без абонентської плати та ризику припинення роботи сервісу. Це розгортання включає сервер застосунків, службу машинного навчання, PostgreSQL з векторним розширенням та Redis.
Ключові характеристики Immich
Пошук на основі ШІ
Машинне навчання забезпечує розпізнавання облич, виявлення об'єктів та пошук природною мовою по всій фототеці.
Автоматичне мобільне резервне копіювання
Додатки для iOS та Android автоматично створюють резервні копії фотографій та відео у фоновому режимі, завжди оновлюючи вашу бібліотеку.
Підтримка RAW та 4K
Підтримує фотографії у форматі RAW, відео 4K та живі фотографії з повним збереженням метаданих для професійних робочих процесів.
Багатокористувацькі бібліотеки
Кожен користувач отримує власну приватну бібліотеку з можливістю вибірково ділитися альбомами та партнерськими колекціями.
Перегляди карти та часової шкали
Переглядайте фотографії за датою на часовій шкалі або за розташуванням на карті, використовуючи вбудовані метадані GPS з вашої камери та телефону.
Чому варто запускати Immich у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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