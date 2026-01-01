Airsonic Advanced — це активно підтримуваний, керований спільнотою форк Airsonic (сам по собі безкоштовний форк Subsonic), зосереджений на стабільній потоковій передачі великих особистих музичних бібліотек. Він перекодовує на льоту, щоб відповідати будь-якому пристрою або пропускній здатності, індексує бібліотеки на основі ID3 та папок, а також постачається з чистим веб-плеєром і REST API, сумісним з Subsonic, який підтримується десятками мобільних і настільних клієнтів.

Самостійне розміщення Airsonic Advanced на VPS зберігає музичну колекцію, історію прослуховування та списки відтворення на обладнанні, яке ви контролюєте — без обмежень на пристрій, без абонентської плати та без відстеження потоковими сервісами.