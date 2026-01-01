Розгорніть Airsonic Advanced в один клік.
Самостійно розміщений сервер потокового медіа для особистої музичної колекції, доступний з будь-якого пристрою.
Виберіть тариф VPS для Airsonic Advanced
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Airsonic Advanced
Airsonic Advanced — це активно підтримуваний, керований спільнотою форк Airsonic (сам по собі безкоштовний форк Subsonic), зосереджений на стабільній потоковій передачі великих особистих музичних бібліотек. Він перекодовує на льоту, щоб відповідати будь-якому пристрою або пропускній здатності, індексує бібліотеки на основі ID3 та папок, а також постачається з чистим веб-плеєром і REST API, сумісним з Subsonic, який підтримується десятками мобільних і настільних клієнтів.
Самостійне розміщення Airsonic Advanced на VPS зберігає музичну колекцію, історію прослуховування та списки відтворення на обладнанні, яке ви контролюєте — без обмежень на пристрій, без абонентської плати та без відстеження потоковими сервісами.
Ключові характеристики Airsonic Advanced
Транскодування на льоту
Транслює будь-якому клієнту з потрібним бітрейтом, тому єдина бібліотека обслуговує настільні комп'ютери, телефони та повільні мобільні з'єднання без повторного кодування файлів.
Subsonic-сумісний API
Працює з повною екосистемою клієнтів Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic та іншими — на iOS, Android та настільних комп'ютерах.
Багатокористувацькі бібліотеки
Облікові записи для кожного користувача з індивідуальними списками відтворення, оцінками та скроблінгом last.fm дозволяють домогосподарствам ділитися одним сервером без перетинання історій.
Підписки подкастів
Підписуйтесь на подкасти безпосередньо в Airsonic, з автоматичним завантаженням епізодів разом з вашою музичною бібліотекою.
Інтернет-радіо та музичний автомат
Транслюйте інтернет-радіостанції та використовуйте багатокористувацький музичний автомат для одночасного відтворення звуку на кількох динаміках.
Чому варто запускати Airsonic Advanced у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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