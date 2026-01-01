AllTube Download — це самостійно розміщуваний веб-застосунок, який інтегрує youtube-dl в інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс, дозволяючи будь-кому завантажувати або транслювати відео з понад тисячі хостингових платформ без локального встановлення програмного забезпечення. На відміну від розширень браузера, які перестають працювати після оновлень платформ, AllTube працює централізовано на вашому сервері, тому кожен пристрій у вашій мережі може використовувати його через будь-який браузер.

Самостійне розміщення AllTube зберігає конфіденційність вашої активності завантажень, дозволяє уникнути практик збору даних сторонніми сервісами завантаження та надає вам повний контроль над підтримуваними форматами, рівнями якості та конфігурацією сайту. Ви також можете планувати пакетні завантаження та програмно отримувати доступ до метаданих відео через вбудований JSON API.