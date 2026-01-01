Розгортання AllTube в один клік.
Веб-інтерфейс для завантаження відео з YouTube та 1000+ інших платформ без інструментів командного рядка.
Виберіть тариф VPS для AllTube
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою AllTube
AllTube Download — це самостійно розміщуваний веб-застосунок, який інтегрує youtube-dl в інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс, дозволяючи будь-кому завантажувати або транслювати відео з понад тисячі хостингових платформ без локального встановлення програмного забезпечення. На відміну від розширень браузера, які перестають працювати після оновлень платформ, AllTube працює централізовано на вашому сервері, тому кожен пристрій у вашій мережі може використовувати його через будь-який браузер.
Самостійне розміщення AllTube зберігає конфіденційність вашої активності завантажень, дозволяє уникнути практик збору даних сторонніми сервісами завантаження та надає вам повний контроль над підтримуваними форматами, рівнями якості та конфігурацією сайту. Ви також можете планувати пакетні завантаження та програмно отримувати доступ до метаданих відео через вбудований JSON API.
Ключові характеристики AllTube
Підтримка 1000+ платформ
Завантажуйте відео з YouTube, Vimeo та сотень інших хостингових сайтів, використовуючи єдиний інтерфейс, без необхідності налаштування для кожної платформи.
Перетворення формату
Конвертуйте завантажені відео у бажаний формат та рівень якості без необхідності встановлювати додаткові інструменти на свій пристрій.
Стрімінг у браузері
Переглядайте відео безпосередньо у веб-інтерфейсі перед завантаженням, щоб переконатися в якості та вмісті, перш ніж займати місце на диску.
Безвтратний ремуксинг
Змінюйте формати контейнерів без перекодування, зберігаючи оригінальну якість відео та аудіо, та роблячи файли сумісними з вашими програвачами.
Доступ до JSON API
Отримуйте детальні метадані відео та автоматизуйте завантаження програмно, уможливлюючи заплановані робочі процеси архівування без ручного втручання.
Чому варто запускати AllTube у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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