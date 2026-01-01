Ampache – це медіасервер, що розміщується самостійно, який перетворює особисті музичні та відеоколекції на приватний сервіс, доступний з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Випущений у 2001 році та постійно підтримуваний за ліцензією AGPL, він забезпечує підтримку кількох користувачів, розумні плейлисти, транскодування на льоту та сумісність з Subsonic API для широкої підтримки клієнтів, включаючи мобільні застосунки, настільні плеєри та системи домашньої автоматизації.

На відміну від комерційних потокових сервісів, Ampache не зберігає дані про прослуховування у третіх сторін, не стягує абонентської плати та не встановлює обмежень на розмір бібліотеки. Самостійне розміщення дає вам повне право власності на вашу музику та гарантує, що ваша колекція залишається доступною незалежно від змін у ліцензуванні платформи або припинення роботи сервісів.