Встановлення Ampache в один клік.
Сервер потокового передавання музики та відео з відкритим вихідним кодом, який перетворює вашу особисту медіаколекцію на приватний потоковий сервіс.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ampache
Ampache – це медіасервер, що розміщується самостійно, який перетворює особисті музичні та відеоколекції на приватний сервіс, доступний з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Випущений у 2001 році та постійно підтримуваний за ліцензією AGPL, він забезпечує підтримку кількох користувачів, розумні плейлисти, транскодування на льоту та сумісність з Subsonic API для широкої підтримки клієнтів, включаючи мобільні застосунки, настільні плеєри та системи домашньої автоматизації.
На відміну від комерційних потокових сервісів, Ampache не зберігає дані про прослуховування у третіх сторін, не стягує абонентської плати та не встановлює обмежень на розмір бібліотеки. Самостійне розміщення дає вам повне право власності на вашу музику та гарантує, що ваша колекція залишається доступною незалежно від змін у ліцензуванні платформи або припинення роботи сервісів.
Ключові характеристики Ampache
Транскодування на льоту
Автоматично конвертуйте файли FLAC без втрат у мобільні бітрейти в реальному часі, щоб ви могли транслювати високоякісний звук у стільникових мережах без зберігання дублікатів стиснених копій.
Розумні плейлисти
Створюйте списки відтворення, які автоматично заповнюються на основі жанру, рейтингу, кількості відтворень або власних критеріїв, відтворюючи досвід відкриття стримінгових сервісів з власною бібліотекою.
Підтримка кількох користувачів
Створіть окремі облікові записи для членів родини або співробітників, кожен з окремою історією прослуховування, списками відтворення та рівнями дозволів, без дублювання медіафайлів.
Сумісність Subsonic API
Підключіть будь-який мобільний додаток або настільний клієнт, сумісний із Subsonic, до вашого екземпляра Ampache, надаючи вам доступ практично з будь-якого пристрою без прив'язки до єдиного інтерфейсу.
Подкасти та радіо
Транслюйте інтернет-радіостанції та підписуйтесь на подкасти разом із вашою музичною бібліотекою, перетворюючи Ampache на єдине місце для всього аудіоконтенту.
Чому варто запускати Ampache у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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