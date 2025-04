hébergement Portainer

Pour utiliser le template Portainer VPS, assurez-vous d'avoir sécurisé notre plan d'hébergement VPS.

Une fois que vous avez accédé à hPanel, cliquez sur VPS dans la barre de navigation supérieure et choisissez votre plan VPS. Localisez l'adresse IP de votre VPS sous Informations VPS et copiez-la - vous en aurez besoin plus tard.

Ensuite, accédez à OS & Panel → Système d'exploitation, trouvez la section Changer votre système d'exploitation et sélectionnez Applications. À partir de là, installez notre template VPS Ubuntu 22.04 qui inclut Portainer CE (Community Edition) pré-installé.

Pour accéder à l'interface web de Portainer, ouvrez votre navigateur et suivez ces étapes :

Saisissez l'adresse IP de votre VPS et le port Portainer par défaut, qui est 9443. Cela ressemblera à ceci : http://adresse_ip_vps:9443 Sur la page de connexion de Portainer, créez un nouveau compte administrateur en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois connecté, vous serez guidé à travers le processus de configuration initiale, y compris le choix de votre environnement Docker. Le tableau de bord principal apparaîtra, où vous pourrez gérer les images Docker, les conteneurs, les réseaux et les volumes.

Consultez la page de documentation Portainer pour le processus complet étape par étape.