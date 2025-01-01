Jusqu'à 67% de réduction sur l'
hébergement Portainer
La façon la plus simple de gérer les conteneurs Docker
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$ 6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Sélectionnez votre plan d'hébergement Portainer
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
-65 %
KVM 1
CA$ 6.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-65 %
KVM 2
CA$ 8.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 18.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CA$ 13.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 34.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CA$ 27.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 69.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Portainer : libérez le plein potentiel de Docker
Optimisez votre expérience Docker en la rendant plus plaisante grâce à un serveur Portainer, l'outil ultime pour déployer, gérer et dimensionner aisément vos applications conteneurisées.Que vous soyez un développeur chevronné ou un débutant complet, son tableau de bord convivial vous permet de simplifier la gestion de Docker sans avoir recours à une interface en ligne de commande.
Streamline container management
Bénéficiez de l'interface intuitive de Portainer et de la performance robuste de notre hébergement VPS.
Sécurité avancéeVos données sont en sécurité - nos sauvegardes automatiques hebdomadaires, notre scanner de logiciels malveillants et notre filtrage DDoS maintiennent les pirates et les robots malveillants à distance.
Suivi des performancesSurveillez facilement les performances de vos applications conteneurisées grâce à nos outils de surveillance et à nos fonctionnalités d'optimisation intégrées.
Hébergement VPS évolutifÉvoluez à votre rythme. Dès que vous avez besoin de plus de ressources et de puissance de calcul, vous pouvez facilement mettre à niveau votre plan VPS en quelques clics.
Trouvez des réponses à vos questions avec l'assistant IA
Rencontrez-vous des défis techniques lors de la gestion des conteneurs ? Ne perdez plus votre temps à parcourir d'interminables pages de documentation. Il vous suffit de demander, et notre assistant IA vous fournira les solutions dont vous avez besoin.
Leading VPS hosting company
Établir une présence mondiale
Hostinger possède des data centers en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre marché cible pour une diffusion plus rapide du contenu.
Portainer VPS FAQs
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Portainer.