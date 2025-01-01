hébergement Portainer

Portainer est un outil open-source conçu pour simplifier la gestion et le déploiement des conteneurs Docker.

Grâce à son interface web conviviale, les utilisateurs ayant peu d'expérience en ligne de commande peuvent effectuer des tâches telles que le démarrage, l'arrêt et la mise en pause des conteneurs, ainsi que la consultation des journaux et la configuration des paramètres réseau.

Il offre également un système de template qui facilite le déploiement de conteneurs préconfigurés, ce qui est particulièrement utile pour la mise en place d'applications complexes plus rapidement.