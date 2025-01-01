Jusqu’à 67% de réduction sur un

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Plateforme DevOps haute vitesse

Avoir un serveur GitLab favorise la collaboration en équipe pour un développement logiciel plus rapide et plus efficace. Il intègre l’ensemble du cycle de vie DevOps, ce qui le rend indispensable pour la planification de projets, la gestion du code source et le déploiement continu.

Notre hébergement GitLab propose un environnement de serveur privé puissant, optimisé pour une disponibilité maximale et une vitesse accrue. Profitez d’un contrôle complet des données, d’une sécurité avancée et de solutions rentables pour toutes les tailles d’organisations.
Accédez à des fonctionnalités d’hébergement puissantes

Offrez des performances exceptionnelles, que vous gériez un site web, une application mobile, un logiciel de bureau, ou même une plateforme de jeux.
Configuration en un clic

Lancez-vous directement – installez Ubuntu 22.04 64bit avec GitLab en un clic et démarrez votre développement logiciel.
Performances impeccables

Avec le stockage NVMe, les processeurs AMD EPYC et la technologie KVM, oubliez les bugs et les temps de chargement lents.
Sécurité avancée

Protégez votre serveur en permanence, grâce à notre pare-feu intégré, au filtre de trafic Wanguard et au scanner de malwares.

Boostez votre efficacité avec l’assistant IA

Exploitez la puissance de l’IA pour simplifier le développement logiciel et la gestion du serveur. De la mise en place d’un site WordPress à la configuration d’un pare-feu personnalisé, notre assistant IA est là pour vous guider à travers chaque tâche VPS.

Serveurs GitLab mondiaux

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre équipe pour une collaboration sans faille – nous avons des data centers en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

FAQ sur l’hébergement GitLab

Obtenez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l’hébergement VPS GitLab.

Qu’est-ce que GitLab ?

Qu’est-ce que l’hébergement GitLab ?

Puis-je héberger mon propre GitLab ?

Quels sont les avantages de l’auto-hébergement GitLab ?

Existe-t-il des limitations sur la taille ou le nombre de dépôts pouvant être hébergés sur les plans d’hébergement GitLab ?

Quel type de support reçois-je pour le service VPS ?