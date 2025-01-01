Jusqu’à 67% de réduction sur un
hébergement GitLab
Collaboration facilitée, déploiement d'apps plus rapide.
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$ 6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Choisissez votre plan d’hébergement VPS GitLab
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
-65 %
KVM 1
CA$ 6.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-65 %
KVM 2
CA$ 8.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 18.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CA$ 13.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 34.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CA$ 27.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 69.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Plateforme DevOps haute vitesse
Avoir un serveur GitLab favorise la collaboration en équipe pour un développement logiciel plus rapide et plus efficace. Il intègre l’ensemble du cycle de vie DevOps, ce qui le rend indispensable pour la planification de projets, la gestion du code source et le déploiement continu.Notre hébergement GitLab propose un environnement de serveur privé puissant, optimisé pour une disponibilité maximale et une vitesse accrue. Profitez d’un contrôle complet des données, d’une sécurité avancée et de solutions rentables pour toutes les tailles d’organisations.
Accédez à des fonctionnalités d’hébergement puissantes
Offrez des performances exceptionnelles, que vous gériez un site web, une application mobile, un logiciel de bureau, ou même une plateforme de jeux.
Configuration en un clicLancez-vous directement – installez Ubuntu 22.04 64bit avec GitLab en un clic et démarrez votre développement logiciel.
Performances impeccablesAvec le stockage NVMe, les processeurs AMD EPYC et la technologie KVM, oubliez les bugs et les temps de chargement lents.
Sécurité avancéeProtégez votre serveur en permanence, grâce à notre pare-feu intégré, au filtre de trafic Wanguard et au scanner de malwares.
Boostez votre efficacité avec l’assistant IA
Exploitez la puissance de l’IA pour simplifier le développement logiciel et la gestion du serveur. De la mise en place d’un site WordPress à la configuration d’un pare-feu personnalisé, notre assistant IA est là pour vous guider à travers chaque tâche VPS.
Entreprise d’hébergement VPS très bien cotée
Serveurs GitLab mondiaux
Choisissez un emplacement de serveur proche de votre équipe pour une collaboration sans faille – nous avons des data centers en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
FAQ sur l’hébergement GitLab
Obtenez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l’hébergement VPS GitLab.