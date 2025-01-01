Jusqu'à 67 % de réduction sur l'
-65 %
KVM 1
CA$ 6.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-65 %
KVM 2
CA$ 8.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 18.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CA$ 13.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 34.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CA$ 27.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 69.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Installation simple, qualité supérieure
Jitsi est connu pour sa plateforme de vidéoconférence libre et gratuite, Jitsi Meet.Avec cette instance Jitsi, vous pouvez organiser une vidéoconférence sécurisée, privée et de haute qualité avec votre équipe ou vos clients.
Jitsi et Hostinger : La fusion entre les appels vidéo et l'hébergement hors pair.
Bénéficiez de la nature open-source de Jitsi, d'une installation simple et de l'infrastructure optimisée de notre hébergement VPS.
Installation simpleL'installation de Jitsi Meet sur votre serveur est simple et gratuite, grâce à notre template en 1 clic. Personnalisez-le par la suite autant que vous le souhaitez avec un accès root complet.
Hébergement évolutifNeed to organize a longer and more resource-intensive video conference? Update your plan and get more bandwidth, RAM, and vCPU cores.
Une sécurité de haut niveauAssurez la sécurité de votre serveur Jitsi - notre scanner peut détecter et éliminer les logiciels malveillants, tandis qu'un pare-feu intégré vous protège contre les accès non autorisés.
Trouvez des réponses avec l'assistant IA
Que vous ayez besoin d'aide pour configurer et faire fonctionner Jitsi Meet, pour démarrer une réunion protégée par mot de passe ou pour toute autre question relative au VPS, notre assistant IA vous répondra rapidement.
Un hébergeur VPS fiable
Organisez des réunions avec une équipe internationale
Hostinger possède des data centers en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre équipe ou de vos clients pour une meilleure qualité de vidéoconférence.
FAQ sur le VPS Jitsi
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de Jitsi.