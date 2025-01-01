Jitsi étant une plateforme open source, vous pouvez la télécharger gratuitement. Ensuite, le moyen le plus simple de l'utiliser est d'acheter un plan d'hébergement VPS.

En tant qu'hébergeur VPS Jitsi, nous vous fournirons de nombreuses ressources et des outils de sécurité robustes, tels qu'un pare-feu intégré, un scanner de logiciels malveillants et une adresse IP dédiée pour garantir que vos vidéoconférences soient fluides et sécurisées.