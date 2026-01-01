提升机构收入和声誉
合作伙伴福利助力您的机构发展
赚取持续佣金
将每一次推荐都转化为持续的收入。从新推荐中赚取 20% 的佣金，从客户续约、交叉销售和升级中赚取 10% 的佣金。
在机构名录中脱颖而出
在 Hostinger 代理机构目录中展示您的代理机构，帮助潜在客户发现您的服务。
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一分钟内即可完成。
获得批准
成长和赚钱
别光听我们说。
“我们工程师在提供支持时，确实会以 Hostinger 作为衡量标准的。”
“我可以在一个地方管理主机、域名和 SSL 证书，这真是太棒了。”
“Hostinger是我用过的最好的主机服务商。他们的支持服务非常棒，价格也无与伦比。”
“我一直建议我的客户迁移到 Hostinger。一切都很简单，而且新功能层出不穷。”
“多亏了 Hostinger 简洁易用的控制面板，我们可以自己管理 WordPress 网站。”
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合作伙伴计划常见问题解答
哪些人可以申请？
该计划面向为他人提供服务的网络专业人士开放——自由职业者、网络机构和营销机构均欢迎加入。您目前处于早期访问阶段，要获得批准，您需要满足以下所有条件：
- 在 Hostinger 上托管 10 个以上网站
- 拥有一个专业的、已建立的网站，并清晰地介绍您的服务
- 使用与公司域名匹配的工作邮箱（不接受 Gmail、Yahoo 和其他通用邮箱）
- 公司名称可通过基本的网络信息进行验证
- 提交真实的公司描述，不得从其他地方复制
- 在 Hostinger 上没有因滥用行为而被封号的记录
- 在 Hostinger 未明确排除的市场中运营
我如何加入？
如需申请，请前往 hPanel → 代理商中心 → 合作伙伴计划进行申请。申请将经过审核后方可批准。
这与推荐计划有何不同？
合作伙伴计划旨在建立更深入、更长期的合作关系。您将获得公开的个人资料、源源不断的潜在客户，以及随着您为 Hostinger 带来更多客户而不断增长的福利。
合作伙伴能获得哪些好处？
- 可在代理商名录中列出
- 交叉销售和续订均可获得持续佣金，而不仅仅是首次购买
- 入站线索将直接推送至您的代理商中心控制面板
- 联名推荐页面和推荐优惠券
- 为您带来的客户提供专属推荐优惠
- 新购代理商主机享 20% 折扣
- 您网站的合作伙伴徽章
- 优先技术支持
Hostinger是否参与了我为客户所做的工作？
不。定价、范围和交付均由您和客户协商确定。
如何追踪推荐客户和佣金？
已获批准的合作伙伴将在 hPanel 中获得专属的推荐控制面板（代理中心 → 推荐 → 我的收入 → 客户）。该面板显示所有被推荐的客户，点击每位客户即可查看佣金详情——包括合格客户、已批准客户、推荐产品以及完整的事件历史记录。
维持合作伙伴身份是否有最低活动要求？
是的。要保持您的合作伙伴身份，您必须通过推荐计划为 Hostinger 带来至少 100 美元的收入。低于此门槛可能会导致您的帐户被从该计划中移除。
我可以退出这个项目吗？
是的，随时都可以通过 hPanel 中的 Agency Hub 进行操作。您的目录资料将被删除，并且不再接收入站线索。