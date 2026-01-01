Hostinger合作伙伴计划

提升机构收入和声誉

在 Hostinger 代理商名录中脱颖而出
通过客户续约赚取持续佣金
使用 Hostinger 合作伙伴徽章建立信任
立即申请
提升机构收入和声誉

合作伙伴福利助力您的机构发展

赚取更多

赚取持续佣金

将每一次推荐都转化为持续的收入。从新推荐中赚取 20% 的佣金，从客户续约、交叉销售和升级中赚取 10% 的佣金。

赚取持续佣金
客户数量增长

在机构名录中脱颖而出

在 Hostinger 代理机构目录中展示您的代理机构，帮助潜在客户发现您的服务。

在机构名录中脱颖而出

专属推荐优惠

获取专属推荐优惠券，分享给您为 Hostinger 带来的客户。

与 Hostinger 联合营销

获取联合品牌推荐落地页，与潜在客户分享，帮助提高转化率。

代理主机服务八折优惠

合作伙伴可享20%专属折扣，代理商托管服务价格更低。
详细介绍

分三步开始

01

一分钟内即可完成。

登录您的 Hostinger 帐户，转到 Agency Hub，并完成合作伙伴计划注册步骤。
02

获得批准

我们的合作伙伴团队会审核您的申请，并帮助您快速完成入职流程，通常在两个工作日内即可完成。
03

成长和赚钱

开始赚取持续佣金，获得 Hostinger 合作伙伴徽章，并申请列入代理商名录。
建立信任

向客户展示您是值得信赖的 Hostinger 合作伙伴

获得 Hostinger 的官方验证
在您的网站上展示徽章
增强潜在客户对贵公司的信心
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别光听我们说。

看看世界各地的客户对他们使用 Hostinger 的体验有何评价。

“我们工程师在提供支持时，确实会以 Hostinger 作为衡量标准的。”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Nohma的联合创始人

“我可以在一个地方管理主机、域名和 SSL 证书，这真是太棒了。”

Owen Phillips

Owen Phillips

铁匠

“Hostinger是我用过的最好的主机服务商。他们的支持服务非常棒，价格也无与伦比。”

Jordi Robert

Jordi Robert

营销专家

“我一直建议我的客户迁移到 Hostinger。一切都很简单，而且新功能层出不穷。”

Anna Franques

Anna Franques

数字设计师兼开发人员

“多亏了 Hostinger 简洁易用的控制面板，我们可以自己管理 WordPress 网站。”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

业主

“我们工程师在提供支持时，确实会以 Hostinger 作为衡量标准的。”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Nohma的联合创始人

“我可以在一个地方管理主机、域名和 SSL 证书，这真是太棒了。”

Owen Phillips

Owen Phillips

铁匠

“Hostinger是我用过的最好的主机服务商。他们的支持服务非常棒，价格也无与伦比。”

Jordi Robert

Jordi Robert

营销专家

“我一直建议我的客户迁移到 Hostinger。一切都很简单，而且新功能层出不穷。”

Anna Franques

Anna Franques

数字设计师兼开发人员

“多亏了 Hostinger 简洁易用的控制面板，我们可以自己管理 WordPress 网站。”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

业主

合作伙伴计划常见问题解答

查找有关 Hostinger 合作伙伴计划最常见问题的答案。

该计划面向为他人提供服务的网络专业人士开放——自由职业者、网络机构和营销机构均欢迎加入。您目前处于早期访问阶段，要获得批准，您需要满足以下所有条件：

  • 在 Hostinger 上托管 10 个以上网站
  • 拥有一个专业的、已建立的网站，并清晰地介绍您的服务
  • 使用与公司域名匹配的工作邮箱（不接受 Gmail、Yahoo 和其他通用邮箱）
  • 公司名称可通过基本的网络信息进行验证
  • 提交真实的公司描述，不得从其他地方复制
  • 在 Hostinger 上没有因滥用行为而被封号的记录
  • 在 Hostinger 未明确排除的市场中运营

如需申请，请前往 hPanel → 代理商中心 → 合作伙伴计划进行申请。申请将经过审核后方可批准。

合作伙伴计划旨在建立更深入、更长期的合作关系。您将获得公开的个人资料、源源不断的潜在客户，以及随着您为 Hostinger 带来更多客户而不断增长的福利。

  • 可在代理商名录中列出
  • 交叉销售和续订均可获得持续佣金，而不仅仅是首次购买
  • 入站线索将直接推送至您的代理商中心控制面板
  • 联名推荐页面和推荐优惠券
  • 为您带来的客户提供专属推荐优惠
  • 新购代理商主机享 20% 折扣
  • 您网站的合作伙伴徽章
  • 优先技术支持

不。定价、范围和交付均由您和客户协商确定。

已获批准的合作伙伴将在 hPanel 中获得专属的推荐控制面板（代理中心 → 推荐 → 我的收入 → 客户）。该面板显示所有被推荐的客户，点击每位客户即可查看佣金详情——包括合格客户、已批准客户、推荐产品以及完整的事件历史记录。

是的。要保持您的合作伙伴身份，您必须通过推荐计划为 Hostinger 带来至少 100 美元的收入。低于此门槛可能会导致您的帐户被从该计划中移除。

是的，随时都可以通过 hPanel 中的 Agency Hub 进行操作。您的目录资料将被删除，并且不再接收入站线索。

成为值得信赖的合作伙伴

申请加入 Hostinger 合作伙伴计划，解锁吸引客户、赚取持续佣金和建立信誉的新途径。

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