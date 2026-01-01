Postiz是昂贵的社交媒体SaaS工具的开源替代方案，让您可以通过一个统一的界面，安排、管理和分析您在X（Twitter）、LinkedIn、Facebook、Instagram、TikTok、Reddit、YouTube、Bluesky、Mastodon、Discord等平台上的存在。其内置的与OpenAI的AI集成可生成帖子建议和自动补全，而类似Canva的编辑器则负责处理视觉内容。

在您的VPS上自托管Postiz可以保护您的内容策略和分析数据隐私，消除按席位订阅费用，并通过N8N、Make.com和Zapier的自定义集成，为团队提供无限的调度能力。