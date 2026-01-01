部署 Postiz 一键安装。
开源社交媒体日程安排平台，具备AI驱动的内容创作功能，可在一个仪表板上管理15+个网络。
为 Postiz 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Postiz 的主要功能
多平台日程安排
通过共享内容日历，同时安排并发布到15+个社交网络，支持拖放重新排期和批量CSV导入。
AI内容生成
OpenAI 集成可建议帖子文案、完成草稿，并帮助根据每个平台的受众调整消息 — 从而节省数小时的手动撰写时间。
内置可视化编辑器
类似Canva的编辑器让您无需切换到单独的设计工具，即可直接在Postiz内部设计图像和品牌图形。
团队协作
基于角色的访问控制和审批工作流允许多位贡献者管理社交账户，同时保持品牌一致性和监督。
自动化集成
适用于 N8N、Make.com 和 Zapier 的原生连接器让您能够从外部事件触发帖子，并构建端到端的内容自动化流程。
为什么要在 Hostinger 上运行 Postiz
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。