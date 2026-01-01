n8n 是一个工作流自动化平台，它通过可视化节点界面连接应用程序、服务和 API。它允许个人和团队自动化重复性任务、跨工具同步数据以及构建自定义集成管道——所有这些都无需将数据锁定在第三方云中。n8n 拥有数百个内置节点，支持自定义 JavaScript 逻辑，并通过 Webhook 和计划进行事件驱动的执行，可以处理从简单通知到复杂多步骤业务流程的一切事务。

在您的 VPS 上自托管 n8n 意味着您的工作流逻辑、API 凭据和执行数据永远不会离开您的基础设施。您将获得无限的工作流执行，无需按任务付费，并可完全控制根据需要扩展、备份和版本化您的自动化。