Spree 是一个完全开源的无头电商平台，基于 Ruby on Rails 构建，为从单品商店到企业级 B2B 市场和多供应商平台的一切提供支持。它提供完整的 REST API、TypeScript SDK 和生产就绪的 Next.js 店面，因此您无需从头开始构建后端即可推出完全定制的在线商店。

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