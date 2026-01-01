一键安装部署 Spree。
用于构建多供应商、B2B 和跨境在线商店的开源无头电子商务平台。
为 Spree 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Spree 的主要功能
无头架构
一套完整的REST API和TypeScript SDK让您能够构建任何店面——无论是Next.js、移动端还是定制化店面——而Spree则在幕后处理所有商务逻辑。
多商家市场
内置供应商管理功能让您可以通过单一安装运行一个拥有多个卖家、独立商品目录和独立履约的市场。
B2B 批发
创建具有自定义定价、最低订单量和信用条款的客户群，以便在无需第二个平台的情况下，与您的B2C店面并行运营B2B批发业务。
跨境商务
原生多币种和多语言支持让您无需第三方插件或针对每个国家/地区的变通方案即可在全球范围内销售。
产品全文搜索
Meilisearch 集成提供容错的毫秒级产品搜索，并开箱即用地包含分面过滤。
为什么要在 Hostinger 上运行 Spree
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。