部署 EverShop 一键安装。
使用 Node.js、React 和 GraphQL 构建的现代开源电子商务平台，可用于创建快速、可定制的在线商店。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 EverShop 构建什么
EverShop 是一个现代化的、开源的电子商务平台，基于 Node.js、React 和 GraphQL 构建。与传统的基于 PHP 的电商平台不同，EverShop 围绕服务器端渲染的 React 店面、图驱动的扩展系统和 PostgreSQL 持久化设计——这为开发者提供了熟悉的工具链，并为购物者带来了快速、类似应用的体验。
在您的 VPS 上自托管 EverShop，可以将商家数据、客户记录和订单历史保存在您控制的基础设施上，无需支付每笔交易费用或平台佣金。目录、主题、支付集成和配送规则都可以通过管理界面进行配置，而开发者则可以使用一流的 TypeScript 模块来扩展平台。
EverShop 的主要功能
现代 JS 技术栈
基于 Node.js、React 和 GraphQL 构建，因此开发人员可以使用他们日常使用的相同工具链来扩展店面和管理后台。
服务器端渲染
SSR React 店面开箱即用，可提供快速的首屏渲染和 SEO 友好的 HTML，并通过客户端水合实现类似应用的导航体验。
目录和库存
通过批量编辑和CSV导入，在一个统一的管理界面中管理产品、变体、属性、分类和库存。
购物车和结账
可定制的单页结账，支持访客订单、优惠码、运费规则和多个税区。
扩展系统
一流的 TypeScript 模块 API 和钩子系统使得添加自定义支付提供商、主题或业务逻辑变得简单，而无需分叉核心。
PostgreSQL 后端
所有目录、客户和订单数据都存储在 PostgreSQL 中——便于备份、复制，并可直接查询以生成报告或进行迁移。
为什么要在 Hostinger 上运行 EverShop
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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