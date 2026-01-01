EverShop 是一个现代化的、开源的电子商务平台，基于 Node.js、React 和 GraphQL 构建。与传统的基于 PHP 的电商平台不同，EverShop 围绕服务器端渲染的 React 店面、图驱动的扩展系统和 PostgreSQL 持久化设计——这为开发者提供了熟悉的工具链，并为购物者带来了快速、类似应用的体验。

在您的 VPS 上自托管 EverShop，可以将商家数据、客户记录和订单历史保存在您控制的基础设施上，无需支付每笔交易费用或平台佣金。目录、主题、支付集成和配送规则都可以通过管理界面进行配置，而开发者则可以使用一流的 TypeScript 模块来扩展平台。