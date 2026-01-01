Bagisto 是一个基于 Laravel PHP 框架构建的开源电子商务平台，为商家提供了一个完整的在线商店运营基础，无需订阅费或收入分成。它自带面向客户的店面、全面的管理面板、产品目录管理、订单处理、库存控制以及开箱即用地处理多币种和多语言需求的结账流程。

在您的 VPS 上自托管 Bagisto 意味着您的商店的交易记录、客户数据和产品目录都保留在您完全控制的基础设施上 — 这对于在数据驻留要求下运营的企业，或那些寻求避免 SaaS 提供商的每笔交易费用和平台限制的企业至关重要。