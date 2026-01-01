Bagisto最高立减 70%

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开源的Laravel电子商务平台，用于构建支持多币种、多语言和支付网关的在线商店。

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Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Bagisto 构建什么

Bagisto 是一个基于 Laravel PHP 框架构建的开源电子商务平台，为商家提供了一个完整的在线商店运营基础，无需订阅费或收入分成。它自带面向客户的店面、全面的管理面板、产品目录管理、订单处理、库存控制以及开箱即用地处理多币种和多语言需求的结账流程。

在您的 VPS 上自托管 Bagisto 意味着您的商店的交易记录、客户数据和产品目录都保留在您完全控制的基础设施上 — 这对于在数据驻留要求下运营的企业，或那些寻求避免 SaaS 提供商的每笔交易费用和平台限制的企业至关重要。

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你可以用 {name} 构建什么

Bagisto 的主要功能

多币种支持

接受任何货币的付款，并以客户的当地货币显示价格，同时提供可配置的汇率管理。

多语言店面

通过内置本地化功能，以客户偏好的语言服务全球客户，涵盖产品页面、结账流程和交易邮件。

灵活的产品目录

管理简单、可配置、组合和可下载的产品，支持变体、自定义属性和动态定价规则。

支付网关集成

连接Stripe、PayPal及其他流行的开箱即用支付网关，并通过插件系统添加自定义支付方式。

REST 和 GraphQL API接口

完整的API覆盖让您能够构建无头店面、移动应用程序，或将订单和产品数据与ERP系统和履约服务集成。

为什么要在 Hostinger 上运行 Bagisto

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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