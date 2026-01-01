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适用于网络托管服务提供商、代理机构和自由职业者的开源计费和客户管理平台。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 FOSSBilling 构建什么

FOSSBilling 是一个免费的开源计费和客户管理系统，专为需要专业自托管替代昂贵计费软件订阅的网络托管公司、代理机构和自由职业者设计。它提供了一个完整的客户门户，客户可以在其中管理他们的服务、提交支持工单、支付发票和查看订单历史记录——所有这些都通过一个品牌界面完成。

自托管 FOSSBilling 可让您直接控制所有客户数据、支付记录和计费历史记录，无需按交易付费或供应商锁定。该平台支持多种支付网关、自动循环计费以及模块化扩展系统，让您可以根据业务工作流程精确定制。

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你可以用 {name} 构建什么

FOSSBilling 的主要功能

自动循环计费

设置订阅产品，这些产品会按照您定义的计费周期自动向客户开具发票，从而减少人工操作并确保可预测的收入收取。

集成支持工单

内置服务台让客户可以直接在他们的门户内提交并跟踪支持工单，将账单和支持沟通集中在一处。

多种支付网关

连接 PayPal、Stripe 和数十种其他支付处理器，以便客户可以以最适合他们的方式支付发票。

客户自助服务门户

客户可以管理自己的服务、下载发票、更新联系方式，并监控他们的账户状态，而无需联系您。

订单和产品管理

定义可配置产品和定价层级，处理升级和降级，并通过可扩展的模块系统自动化配置钩子。

内置 cron 自动化

官方 Docker 镜像每五分钟自动运行 FOSSBilling cron，因此无需任何手动调度即可生成发票并续订订阅。

为什么要在 Hostinger 上运行 FOSSBilling

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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