部署 FOSSBilling 一键安装。
适用于网络托管服务提供商、代理机构和自由职业者的开源计费和客户管理平台。
为 FOSSBilling 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
FOSSBilling 的主要功能
自动循环计费
设置订阅产品，这些产品会按照您定义的计费周期自动向客户开具发票，从而减少人工操作并确保可预测的收入收取。
集成支持工单
内置服务台让客户可以直接在他们的门户内提交并跟踪支持工单，将账单和支持沟通集中在一处。
多种支付网关
连接 PayPal、Stripe 和数十种其他支付处理器，以便客户可以以最适合他们的方式支付发票。
客户自助服务门户
客户可以管理自己的服务、下载发票、更新联系方式，并监控他们的账户状态，而无需联系您。
订单和产品管理
定义可配置产品和定价层级，处理升级和降级，并通过可扩展的模块系统自动化配置钩子。
内置 cron 自动化
官方 Docker 镜像每五分钟自动运行 FOSSBilling cron，因此无需任何手动调度即可生成发票并续订订阅。
为什么要在 Hostinger 上运行 FOSSBilling
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。