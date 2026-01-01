FOSSBilling 是一个免费的开源计费和客户管理系统，专为需要专业自托管替代昂贵计费软件订阅的网络托管公司、代理机构和自由职业者设计。它提供了一个完整的客户门户，客户可以在其中管理他们的服务、提交支持工单、支付发票和查看订单历史记录——所有这些都通过一个品牌界面完成。

自托管 FOSSBilling 可让您直接控制所有客户数据、支付记录和计费历史记录，无需按交易付费或供应商锁定。该平台支持多种支付网关、自动循环计费以及模块化扩展系统，让您可以根据业务工作流程精确定制。