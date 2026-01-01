一键安装部署 AureusERP。
面向中小企业的开源ERP平台，在一个统一系统中涵盖财务、人力资源、库存、销售和客户关系管理。
为 AureusERP 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
AureusERP 的主要功能
集成金融模块
从一个统一的仪表板管理应付账款和应收账款、日记账、发票和财务报告。
人力资源和薪酬
跟踪员工、合同、考勤和请假申请，无需在不同的人力资源工具之间切换。
库存管理
实时监控库存水平、仓库、采购订单和产品动向，以防止短缺和库存过剩。
CRM 和 销售管道
通过直接连接到开票和订单履行的管道视图，管理潜在客户、销售机会和客户账户。
FilamentPHP 管理界面
基于 FilamentPHP 3 构建的简洁、快速的管理界面，为每个模块提供了一致的外观和体验，无需额外配置。
为什么要在 Hostinger 上运行 AureusERP
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。