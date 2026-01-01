AureusERP 是一个基于 Laravel 11 和 FilamentPHP 3 构建的现代化开源企业资源规划平台。它将财务、人力资源、库存管理、销售和客户关系管理整合到一个统一、协调的界面中，从而消除了对分散的电子表格和独立工具的需求。

在您自己的 VPS 上自托管 AureusERP，可让您的业务数据完全由您掌控，无需按用户付费或担心供应商锁定。凭借超过 10,000 个 GitHub 星标和活跃的日常开发，它为 Odoo 或 SAP Business One 等付费 ERP 套件提供了一个可靠的开源替代方案。