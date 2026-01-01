Mautic是一个完全开源的营销自动化平台，它让企业能够完全掌控其营销活动、联系人数据和客户旅程。与按联系人收费的SaaS营销工具不同，Mautic运行在您自己的基础设施上——无需支付经常性平台费用，不与第三方共享数据，也没有供应商锁定。

在VPS上自托管Mautic可让您的客户数据处于您的直接控制之下——这对于GDPR和数据主权要求至关重要。由于没有按联系人收费的模式，您可以扩展您的营销运营而无需承担成本罚款，同时保留对每封电子邮件、每次营销活动和每次潜在客户互动的完全所有权。