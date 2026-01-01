一键安装部署 Mautic。
用于电子邮件营销活动、销售线索评分和多渠道客户互动的开源营销自动化平台。
为 Mautic 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Mautic 的主要功能
电子邮件营销活动自动化
构建自动化滴灌营销活动和群发邮件，支持拖放式构建器、动态内容个性化和 A/B 测试。
销售线索评分和跟踪
根据页面访问、邮件打开、表单提交和自定义事件对联系人进行评分，以便在恰当的时机优先跟进。
可视化活动构建器
使用基于画布的工作流编辑器，设计复杂的、多步骤的客户旅程，该编辑器可连接条件、操作和决策。
联系人细分
利用行为数据、人口统计数据和自定义字段动态细分联系人，从而为每次营销活动锁定合适的受众。
多渠道推广
通过电子邮件、短信、推送通知和网络通知，从一个平台触达联系人，并统一跟踪用户互动。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mautic
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。