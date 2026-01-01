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开源的 ASP.NET 电子商务平台，为数千家在线商店提供支持，拥有功能齐全的管理面板和 1,700 多个市场扩展。

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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 nopCommerce 构建什么

nopCommerce是全球下载量最大的基于.NET的电子商务平台，受到数千家企业信赖，用于运营各种规模的在线商店。它基于ASP.NET Core构建，提供了一个功能齐全的管理面板，用于管理产品、订单、客户、折扣和配送，并开箱即用地支持PostgreSQL、MySQL和Microsoft SQL Server。

该平台的开放式架构支持来自nopCommerce市场上的数千个插件和主题，让商家无需修改核心代码即可扩展其商店。在您自己的VPS上进行自托管意味着零交易费用、完全控制客户数据，并且无论收入多少，都没有按销售额收费。

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你可以用 {name} 构建什么

nopCommerce 的主要功能

完整管理面板

从一个全面的管理仪表板管理产品、分类、订单、客户、折扣和配送规则。

多店铺支持

从一个 nopCommerce 安装运行多个独立的店面，每个店面都有自己的目录、定价和主题。

市场插件生态系统

通过1,700多个市场扩展，为您的商店添加支付网关、运输服务商、ERP集成和自定义主题。

国际销售

内置多币种、多语言和税务管理，让您轻松向任何国家的客户销售。

SEO 和营销工具

内置SEO功能、废弃购物车恢复、忠诚度积分和促销定价工具可带来流量并促进重复购买。

为什么要在 Hostinger 上运行 nopCommerce

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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