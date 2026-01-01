nopCommerce是全球下载量最大的基于.NET的电子商务平台，受到数千家企业信赖，用于运营各种规模的在线商店。它基于ASP.NET Core构建，提供了一个功能齐全的管理面板，用于管理产品、订单、客户、折扣和配送，并开箱即用地支持PostgreSQL、MySQL和Microsoft SQL Server。

该平台的开放式架构支持来自nopCommerce市场上的数千个插件和主题，让商家无需修改核心代码即可扩展其商店。在您自己的VPS上进行自托管意味着零交易费用、完全控制客户数据，并且无论收入多少，都没有按销售额收费。