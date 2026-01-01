一键安装部署 PrestaShop。
功能强大的开源电子商务平台，全球有超过30万家在线商店使用，并提供完整的产品管理、支付和多语言支持。
为 PrestaShop 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
PrestaShop 的主要功能
完全产品目录
管理无限数量的产品，包含变体、组合、属性，以及灵活的定价规则，包括批量折扣和限时促销活动。
集成付款
通过模块市场，接受通过 PayPal、Stripe、银行转账以及数十种区域性支付网关进行的支付 — 无需自定义支付代码。
多语言&币种
通过一个管理仪表板，在一个商店安装中，向全球客户销售，并提供对多种语言、货币和税收规则的原生支持。
SEO 和 营销工具
可自定义的URL、元字段、站点地图生成以及内置的折扣券和忠诚度计划工具，有助于吸引流量和重复购买。
主题和模块
一个拥有数千个主题和模块的市场，让您无需触碰代码即可扩展设计和功能，从实时聊天到忠诚度积分。
为什么要在 Hostinger 上运行 PrestaShop
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。