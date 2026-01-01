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开源低代码平台，用于构建内部业务应用程序、管理面板和自动化工作流，无需大量编码。

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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Budibase 构建什么

Budibase 是一个开源的低代码平台，团队可以通过可视化拖放构建器构建内部工具、仪表板和自动化工作流。它连接到 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、REST API 及其内置数据库，可在数小时而非数周内将数据源转化为功能性应用程序。

在您自己的 VPS 上自托管 Budibase 可将业务关键数据和应用程序逻辑保留在您的基础设施内，满足云托管低代码工具无法满足的数据主权和合规性要求。完整的堆栈——应用程序服务、工作程序、CouchDB、Redis 和 MinIO——在单个部署中运行，无需外部依赖。

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你可以用 {name} 构建什么

Budibase 的主要功能

可视化应用构建器

将组件——表格、表单、图表和按钮——拖放到画布上，无需编写前端代码即可构建功能性业务应用程序。

多源数据连接

连接到 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、REST API 和内置的 CouchDB 数据库，以便应用程序可以从您现有的数据源读取和写入。

工作流自动化

定义自动化流程，包含触发器、条件和操作，以取代审批流程、通知和数据操作中的手动步骤。

基于角色的访问控制

在应用程序级别为用户分配角色，以便每个团队成员只能看到与其职责相关的数据和操作。

自定义 JavaScript 逻辑

当视觉绑定不足时，可借助 JavaScript，让开发者对数据转换和条件行为拥有细粒度控制。

为什么要在 Hostinger 上运行 Budibase

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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