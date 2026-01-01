Budibase 是一个开源的低代码平台，团队可以通过可视化拖放构建器构建内部工具、仪表板和自动化工作流。它连接到 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、REST API 及其内置数据库，可在数小时而非数周内将数据源转化为功能性应用程序。

在您自己的 VPS 上自托管 Budibase 可将业务关键数据和应用程序逻辑保留在您的基础设施内，满足云托管低代码工具无法满足的数据主权和合规性要求。完整的堆栈——应用程序服务、工作程序、CouchDB、Redis 和 MinIO——在单个部署中运行，无需外部依赖。