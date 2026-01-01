Automatisch 是一个开源工作流自动化平台，通过可视化、无代码界面，让您连接应用程序并自动化重复性任务。类似于 Zapier 或 Make，您可以创建跨服务触发操作的流程——但使用 Automatisch，您的所有数据和自动化逻辑都保留在您自己的服务器上，没有按任务计费或使用限制。

自托管 Automatisch 意味着您的 API 凭据、工作流数据和业务逻辑永远不会离开您的基础设施。此部署包括用于工作流存储的 PostgreSQL、用于任务队列的 Redis，以及用于可靠后台执行的专用工作进程。使用默认凭据登录，并立即从设置中更改它们。