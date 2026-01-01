WordPress最高立减 70%

一键部署 WordPress。

世界上最受欢迎的CMS，为全球超过40%的网站提供支持，拥有数千个主题和插件。

立即启动您的应用程序
免费每周自动备份
AI自托管 VPS
¥47.99/月
选择套餐
30天退款保证
一键部署 WordPress。

为 WordPress 选一个 VPS 套餐

立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99/月
选择套餐
以 ¥87.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减63%
KVM 2
¥178.99
¥65.99/月
选择套餐
以 ¥109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99/月
选择套餐
以 ¥211.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99/月
选择套餐
以 ¥365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99/月
选择套餐
以 ¥87.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减63%
KVM 2
¥178.99
¥65.99/月
选择套餐
以 ¥109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99/月
选择套餐
以 ¥211.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99/月
选择套餐
以 ¥365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 WordPress 构建什么

WordPress 是全球最受欢迎的内容管理系统，为互联网上超过 40% 的网站提供支持。它为博客、商业网站、作品集、电子商务商店等提供了灵活的发布平台 — 配备可视化编辑器、主题系统以及由数万个插件组成的生态系统。

在 VPS 上自托管 WordPress 让您能够完全控制网站的性能、安全性和数据，且无需每月平台费用。此模板包含 MySQL，用于可靠的数据库存储，通过预安装的 Traefik 反向代理进行路由，可确保您的域名从首次部署起就自动启用 HTTPS。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

WordPress 的主要功能

庞大的插件生态系统

从超过 60,000 个免费和高级插件中选择，以添加电子商务、SEO、表单、缓存和任何其他功能。

主题库

从数千个免费和商业主题中选择，无需触碰代码即可立即更改您的网站设计。

可视化块编辑器

使用古腾堡块编辑器和拖放式布局工具构建页面，无需任何编码知识。

多站点支持

从单个安装运行WordPress网站网络，并在所有属性中共享主题和插件。

支持 WooCommerce

安装 WooCommerce，将 WordPress 转换为一个功能齐全的电子商务商店，包含商品、结账和支付功能。

为什么要在 Hostinger 上运行 WordPress

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

推荐的服务器位置：

正在检查...

立足本土，全球发展

选择一个距离受众较近的服务器位置，以提升加载速度。我们在北美、欧洲、亚洲和南美洲均设有数据中心。
开始使用
立足本土，全球发展

值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
Noel

终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
Omkar

在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
Sylvain

非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
Herriman

Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
Martin K

这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

30天退款保证

我们提供 30 天退款保证，让您安心试用。详情请参阅我们的退款政策

开始使用

探索更多可部署的应用

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud 是一个强大的自托管生产力平台

部署
An Otter Wiki

An Otter Wiki

轻量级自托管维基，具有Git支持的页面和Markdown编辑功能

部署
Apache JSPWiki

Apache JSPWiki

基于Java的Apache Wiki引擎，具有版本控制、附件和访问控制功能

部署
查看所有应用程序

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。