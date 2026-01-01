部署 Apache JSPWiki 一键安装。
成熟的基于Java的维基引擎，内置版本控制、附件、插件以及JAAS支持的访问控制。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache JSPWiki 构建什么
Apache JSPWiki 是一个功能丰富的、基于Java的维基引擎，作为顶级Apache项目进行维护。页面以纯文本文件形式存储，具有完整的版本历史记录，而附件、页面模板和大量的捆绑插件库使其适用于文档中心、知识库和内部网协作站点，在这些地方，稳定性和持久性比追逐潮流更重要。
在您的VPS上自托管JSPWiki，为您提供一个Apache许可的维基，它完全在您自己的Tomcat容器上运行，没有SaaS依赖，没有按席位计费，并且具有您可以与自己的身份堆栈集成的基于JAAS的身份验证。从维基页面到附件的所有内容都存储在一个持久卷上，使备份和迁移变得简单明了。
Apache JSPWiki 的主要功能
版本化页面历史
每次编辑都会被VersioningFileProvider捕获，因此您可以比较修订版本并随时回滚不需要的更改。
附件和媒体
使用内置的附件提供程序，将图片、文档和其他文件直接上传到页面，所有内容都将存储在您的VPS卷上。
JAAS 访问控制
细粒度的页面和组权限通过Java认证和授权服务强制执行，该服务具有用于LDAP或自定义域的可插拔后端。
插件和模板库
扩展页面，使用捆绑插件实现目录、搜索、RSS 和动态内容，或使用基于 JSP 的页面模板重新设计维基样式。
Apache 标记语法
在编辑时，可以使用轻量级的JSPWiki标记编写内容，支持宏、维基间链接和实时预览。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache JSPWiki
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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