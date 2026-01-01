Apache JSPWiki 是一个功能丰富的、基于Java的维基引擎，作为顶级Apache项目进行维护。页面以纯文本文件形式存储，具有完整的版本历史记录，而附件、页面模板和大量的捆绑插件库使其适用于文档中心、知识库和内部网协作站点，在这些地方，稳定性和持久性比追逐潮流更重要。

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