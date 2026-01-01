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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 An Otter Wiki 构建什么

Otter Wiki 是一种轻量级自托管维基，它将所有页面存储在 Git 仓库中，并将用户数据存储在 SQLite 中 — 无需单独的数据库服务。它使用 Python 编写，具有简洁的 Bootstrap 界面，支持 Markdown 编辑、文件附件以及由 Git 提交支持的完整页面修订历史记录。

在您的 VPS 上自托管可使所有维基内容都在您的控制之下，并具有细粒度的访问规则，可以将阅读和编辑权限仅限于注册用户或管理员批准的用户。单容器设计意味着除了命名卷和容器本身之外，无需配置其他任何东西。

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你可以用 {name} 构建什么

An Otter Wiki 的主要功能

基于 Git 的历史

每次页面编辑都会自动成为一个 Git 提交，为您提供完整的修订历史记录，您可以通过网页界面浏览、比较和恢复这些记录。

Markdown 编辑

使用实时预览编辑器以 Markdown 格式编写和编辑页面 — 没有任何专有格式或富文本锁定。

访问控制

读、写和附件权限是针对匿名访客、注册用户和管理员批准的用户独立配置的。

文件附件

将图片和文件直接上传并嵌入到维基页面中，它们将与页面内容一同存储在持久数据卷中。

用户管理

内置注册功能，结合可选的电子邮件确认和管理员审批工作流程，可以完全控制谁能贡献内容。

为什么要在 Hostinger 上运行 An Otter Wiki

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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