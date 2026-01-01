一键安装部署 Otter Wiki。
极简的自托管维基，在一个容器中提供Git支持的页面历史记录、Markdown编辑和用户访问控制。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
An Otter Wiki 的主要功能
基于 Git 的历史
每次页面编辑都会自动成为一个 Git 提交，为您提供完整的修订历史记录，您可以通过网页界面浏览、比较和恢复这些记录。
Markdown 编辑
使用实时预览编辑器以 Markdown 格式编写和编辑页面 — 没有任何专有格式或富文本锁定。
访问控制
读、写和附件权限是针对匿名访客、注册用户和管理员批准的用户独立配置的。
文件附件
将图片和文件直接上传并嵌入到维基页面中，它们将与页面内容一同存储在持久数据卷中。
用户管理
内置注册功能，结合可选的电子邮件确认和管理员审批工作流程，可以完全控制谁能贡献内容。
为什么要在 Hostinger 上运行 An Otter Wiki
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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