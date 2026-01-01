Otter Wiki 是一种轻量级自托管维基，它将所有页面存储在 Git 仓库中，并将用户数据存储在 SQLite 中 — 无需单独的数据库服务。它使用 Python 编写，具有简洁的 Bootstrap 界面，支持 Markdown 编辑、文件附件以及由 Git 提交支持的完整页面修订历史记录。

在您的 VPS 上自托管可使所有维基内容都在您的控制之下，并具有细粒度的访问规则，可以将阅读和编辑权限仅限于注册用户或管理员批准的用户。单容器设计意味着除了命名卷和容器本身之外，无需配置其他任何东西。