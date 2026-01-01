Shopware 是一个基于 PHP 和 Symfony 构建的开源电子商务平台，专为追求灵活性、高性能和对其店面完全所有权的商家设计。其 API 优先架构、无头功能和规则生成器使其同样适用于快速的直接面向消费者品牌以及具有自定义定价、细分和工作流程的复杂 B2B 目录。

在您自己的 VPS 上自托管 Shopware，可将客户数据、订单和支付集成置于您的控制之下，没有按订单收费，也没有平台锁定。此模板将 Shopware 与 MariaDB、用于缓存和会话的 Redis 以及用于快速产品发现的 OpenSearch 捆绑在一起，为您提供一个可应对实际流量的生产级堆栈。