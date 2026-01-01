用于构建现代化、可扩展的 B2C 和 B2B 在线商店的开源电子商务平台。
为 Shopware 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Shopware 构建什么
Shopware 是一个基于 PHP 和 Symfony 构建的开源电子商务平台，专为追求灵活性、高性能和对其店面完全所有权的商家设计。其 API 优先架构、无头功能和规则生成器使其同样适用于快速的直接面向消费者品牌以及具有自定义定价、细分和工作流程的复杂 B2B 目录。
在您自己的 VPS 上自托管 Shopware，可将客户数据、订单和支付集成置于您的控制之下，没有按订单收费，也没有平台锁定。此模板将 Shopware 与 MariaDB、用于缓存和会话的 Redis 以及用于快速产品发现的 OpenSearch 捆绑在一起，为您提供一个可应对实际流量的生产级堆栈。
Shopware 的主要功能
无头和API优先
商店API和管理API让您可以在任何框架中构建自定义店面和集成，同时保持Shopware作为商务引擎。
规则生成器
配置动态价格、促销、配送方式和支付选项，基于购物车、客户或上下文 — 无需编写代码。
视觉购物体验
拖放式布局和CMS模块让商家能够构建根据营销活动和客户细分量身定制的类别页面和着陆页。
内置 B2B 功能
客户专属定价、报价工作流程、员工管理以及批量订购，开箱即用地支持复杂的B2B销售。
OpenSearch 产品搜索
OpenSearch 为大型目录提供快速、多维度的产品搜索，其相关性调优和过滤器功能超越了 MySQL 搜索的扩展性。
扩展和应用
Shopware 商店提供数千种用于支付、营销、ERP 和分析的插件和应用程序，以便随着您的成长扩展平台。
为什么要在 Hostinger 上运行 Shopware
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。