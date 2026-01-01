Immich 是 Google Photos 和 iCloud 的现代自托管替代品，以速度为设计核心，并由机器学习提供支持。它提供人脸识别、物体检测、智能搜索以及 iOS 和 Android 应用的自动移动备份功能——所有这些都运行在您自己的基础设施上。

自托管 Immich 可以让您的个人回忆和家庭照片完全脱离第三方服务器。您将完全掌控存储、访问权限和分享，无需支付订阅费，也无需担心服务中断。此部署包含应用程序服务器、机器学习服务、带向量扩展的 PostgreSQL 和 Redis。