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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Immich 构建什么

Immich 是 Google Photos 和 iCloud 的现代自托管替代品，以速度为设计核心，并由机器学习提供支持。它提供人脸识别、物体检测、智能搜索以及 iOS 和 Android 应用的自动移动备份功能——所有这些都运行在您自己的基础设施上。

自托管 Immich 可以让您的个人回忆和家庭照片完全脱离第三方服务器。您将完全掌控存储、访问权限和分享，无需支付订阅费，也无需担心服务中断。此部署包含应用程序服务器、机器学习服务、带向量扩展的 PostgreSQL 和 Redis。

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Immich 的主要功能

AI搜索

机器学习实现了面部识别、对象检测以及在您的整个照片库中进行自然语言搜索。

自动移动备份

iOS 和 Android 应用会自动在后台备份照片和视频，让您的媒体库始终保持最新。

RAW 和 4K 支持

支持RAW照片格式、4K视频和实况照片，完整保留元数据，适用于专业工作流程。

多用户库

每个用户都有自己的私人图库，并可选择性地分享相册和合作伙伴收藏。

地图和时间线视图

使用相机和手机中嵌入的GPS元数据，按时间轴上的日期或地图上的位置浏览照片。

为什么要在 Hostinger 上运行 Immich

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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