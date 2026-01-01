部署 AllTube 一键安装。
一个基于网络的界面，无需命令行工具即可从 YouTube 和 1000 多个其他平台下载视频。
为 AllTube 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
AllTube 的主要功能
1000+ 平台支持
使用相同的统一界面，从 YouTube、Vimeo 和数百个其他托管网站下载视频，无需进行平台特定设置。
格式转换
将下载的视频转换为您喜欢的格式和质量级别，无需在您的设备上安装其他工具。
浏览器内流式传输
在下载之前，直接在网页界面中预览视频，这样您就可以在占用存储空间之前确认其质量和内容。
无损重封装
更改容器格式，无需重新编码，在保留原始视频和音频质量的同时，使文件与您的播放器兼容。
JSON API 访问
检索详细的视频元数据，并以编程方式自动化下载，从而实现计划的归档工作流程，无需手动干预。
为什么要在 Hostinger 上运行 AllTube
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。