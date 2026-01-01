AllTube Download 是一个自托管的 Web 应用程序，它将 youtube-dl 封装到一个直观的基于浏览器的界面中，让任何人无需在本地安装软件即可从一千多个托管平台下载或流式传输视频。与会因平台更新而失效的浏览器扩展不同，AllTube 在您的服务器上集中运行，因此您网络上的每台设备都可以通过任何浏览器使用它。

自托管 AllTube 可以保护您的下载活动隐私，避免第三方下载服务的数据记录做法，并让您完全控制支持的格式、质量级别和站点配置。您还可以通过内置的 JSON API 安排批量下载并以编程方式访问视频元数据。