一键部署 Ampache。
开源音乐和视频流媒体服务器，可将您的个人媒体收藏转化为私人流媒体服务。
为 Ampache 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Ampache 的主要功能
即时转码
自动将无损FLAC文件实时转换为适合移动设备的比特率，这样您就可以在蜂窝网络上流式传输高质量音频，而无需存储重复的压缩副本。
智能播放列表
创建播放列表，这些播放列表根据流派、评分、播放次数或自定义条件自动填充，从而使用您自己的媒体库重现流媒体服务的发现体验。
多用户支持
为家庭成员或协作者创建独立账户，每个账户都有独立的收听历史、播放列表和权限级别，无需重复媒体文件。
Subsonic API 兼容性
将任何与 Subsonic 兼容的移动应用程序或桌面客户端连接到您的 Ampache 实例，让您几乎可以通过任何设备访问，而无需受限于单一界面。
播客和广播
流式传输互联网广播电台并订阅播客，同时管理您的音乐库，使 Ampache 成为所有音频内容的单一目的地。
为什么要在 Hostinger 上运行 Ampache
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。