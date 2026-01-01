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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Ampache 构建什么

Ampache 是一个自托管的媒体流媒体平台，它将个人音乐和视频收藏转换为一个私有服务，可从任何连接互联网的设备访问。它最初于2001年发布，并在AGPL许可下持续维护，提供多用户支持、智能播放列表、即时转码以及Subsonic API兼容性，以便在移动应用程序、桌面播放器和家庭自动化系统之间实现广泛的客户端支持。

与商业流媒体服务不同，Ampache 不会与第三方存储任何收听数据，不收取订阅费，并且对媒体库大小没有限制。自托管让您完全拥有您的音乐，并确保您的收藏无论平台许可变更或服务关闭，都能保持可访问性。

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你可以用 {name} 构建什么

Ampache 的主要功能

即时转码

自动将无损FLAC文件实时转换为适合移动设备的比特率，这样您就可以在蜂窝网络上流式传输高质量音频，而无需存储重复的压缩副本。

智能播放列表

创建播放列表，这些播放列表根据流派、评分、播放次数或自定义条件自动填充，从而使用您自己的媒体库重现流媒体服务的发现体验。

多用户支持

为家庭成员或协作者创建独立账户，每个账户都有独立的收听历史、播放列表和权限级别，无需重复媒体文件。

Subsonic API 兼容性

将任何与 Subsonic 兼容的移动应用程序或桌面客户端连接到您的 Ampache 实例，让您几乎可以通过任何设备访问，而无需受限于单一界面。

播客和广播

流式传输互联网广播电台并订阅播客，同时管理您的音乐库，使 Ampache 成为所有音频内容的单一目的地。

为什么要在 Hostinger 上运行 Ampache

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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