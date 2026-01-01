Ampache 是一个自托管的媒体流媒体平台，它将个人音乐和视频收藏转换为一个私有服务，可从任何连接互联网的设备访问。它最初于2001年发布，并在AGPL许可下持续维护，提供多用户支持、智能播放列表、即时转码以及Subsonic API兼容性，以便在移动应用程序、桌面播放器和家庭自动化系统之间实现广泛的客户端支持。

与商业流媒体服务不同，Ampache 不会与第三方存储任何收听数据，不收取订阅费，并且对媒体库大小没有限制。自托管让您完全拥有您的音乐，并确保您的收藏无论平台许可变更或服务关闭，都能保持可访问性。