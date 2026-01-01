一键安装部署 Airsonic Advanced
用于您个人音乐收藏的自托管流媒体服务器，可从任何设备访问。
为 Airsonic Advanced 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Airsonic Advanced 构建什么
Airsonic Advanced 是 Airsonic 的一个积极维护、社区驱动的分支（Airsonic 本身是 Subsonic 的一个免费分支），专注于稳定地流式传输大型个人音乐库。它能即时转码以适应任何设备或带宽，索引 ID3 和基于文件夹的音乐库，并附带一个简洁的网页播放器以及一个 Subsonic 兼容的 REST API，该 API 受到数十种移动和桌面客户端的支持。
在您的 VPS 上自托管 Airsonic Advanced 可以将您的音乐收藏、收听历史和播放列表保存在您控制的硬件上 — 没有设备限制、没有订阅费，也没有流媒体服务的跟踪。
Airsonic Advanced 的主要功能
即时转码
以适当的比特率向任何客户端进行流式传输，因此一个库即可支持台式机、手机和慢速移动连接，无需重新编码文件。
Subsonic 兼容 API
支持 Subsonic 客户端的完整生态系统 — DSub、play:Sub、Symfonium、Ultrasonic 等 — 涵盖 iOS、Android 和桌面设备。
多用户库
独立用户账户拥有各自的播放列表、评分和 last.fm 音乐记录，让家庭可以共享一个服务器，而不会混淆使用历史。
播客订阅
直接在 Airsonic 中订阅播客源，自动下载剧集并与您的音乐库一同管理。
网络电台和点唱机
流式传输互联网广播电台，并使用多播放器点唱机将音频同时推送到多个扬声器上。
为什么要在 Hostinger 上运行 Airsonic Advanced
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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