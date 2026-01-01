Airsonic Advanced 是 Airsonic 的一个积极维护、社区驱动的分支（Airsonic 本身是 Subsonic 的一个免费分支），专注于稳定地流式传输大型个人音乐库。它能即时转码以适应任何设备或带宽，索引 ID3 和基于文件夹的音乐库，并附带一个简洁的网页播放器以及一个 Subsonic 兼容的 REST API，该 API 受到数十种移动和桌面客户端的支持。

在您的 VPS 上自托管 Airsonic Advanced 可以将您的音乐收藏、收听历史和播放列表保存在您控制的硬件上 — 没有设备限制、没有订阅费，也没有流媒体服务的跟踪。