解锁完整的 Hostinger Horizons 体验
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用户对 Hostinger Horizons 的评价
动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。
我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。
无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
Hostinger Horizons 常见问题解答
Hostinger Horizons 的套餐之间有什么不同？
AI积分的使用方法是什么？
AI积分用于两件事：构建您的项目以及在项目上线后在其内部运行AI功能。在构建时，您发送给Horizons AI代理的每条消息都会消耗一个积分。当您发布的网站或应用程序包含AI驱动的功能时，每当您的用户与它交互时都会消耗积分——而且由于我们为此使用小数积分，这让您能够以更低的成本进行更多实验。
我能查看我的应用使用了多少AI积分吗？
是的。您的AI积分使用情况仪表板显示了用于构建和编辑的积分明细，以及您的应用AI功能所消耗的积分——因此您始终清楚您的积分去向。
我可以在不升级到更高级别套餐的情况下购买AI积分吗？
当您有了一个套餐之后，您可以购买额外的 AI 积分，无需升级到更高级别的套餐。
我可以单独购买Hostinger Horizons（不包含主机）吗？
为了您的网站或网络应用能够正常在线并可供访问，Hostinger Horizons 需要主机托管服务。
如果您还没有一个有效的主机托管套餐，在购买 Hostinger Horizons 时，主机托管服务将免费包含在内。
如果您有一个有效的主机托管套餐，购买 Horizons 时将不会包含额外的主机托管套餐 - 您可以继续使用现有的主机托管套餐。
请注意，主机托管服务和 Hostinger Horizons 是分开续订的，您可以独立管理、升级或续订各项服务。
我可以使用 Hostinger Horizons 发布什么类型的网站？
我可以使用 Hostinger Horizons 生成移动应用程序吗？
Hostinger Horizons 可以创建在移动设备上无缝运行的网络应用程序和网站。但是，它目前不支持为 App Store 或 Google Play 创建原生移动应用程序。
谁最终持有由 Hostinger Horizons 所创建的代码？
网站代码或网络应用程序代码完全属于您。在任何付费的Hostinger Horizons套餐中，您都可以随时下载代码。
是否可以将第三方 API 或服务与 Hostinger Horizons 集成？
可以，您可以将第三方API和服务与Hostinger Horizons集成。它可以和Stripe、Supabase等工具无缝衔接，您还可以连接其他API，用于支付、数据处理等。如果您在连接第三方服务时需要帮助，只需在对话中询问，Hostinger Horizons将为您提供指导。