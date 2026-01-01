分享霍斯廷格人工智能生成器，赚取高达150美元

朋友购买第一个Hostinger Horizons套餐，你将赚取套餐费用的20%（最高150美元）。此外，您的朋友还将获得额外20%的折扣。
立即推荐

详细介绍

01

分享您的推荐链接

直接从Hostinger Horizons或推荐仪表板复制您的自定义链接，与您的朋友分享。
02

等待他们升级

当你的朋友购买他们的首个 Hostinger AI Builder 计划并使用服务 45+ 天时获得奖励。
03

赚取您的佣金

我们将通过贝宝（PayPal）、电汇或Hostinger余额支付您的佣金。

获得奖励，同时让别人也可以用 AI 进行创建

随时随地用您的推荐链接

随时随地用您的推荐链接

  • 直接发送给正在筹备项目的朋友
  • 添加到您的内容或社交简介中
  • 放入您的社区或群聊中
您的奖励：20%佣金

您的奖励：20%佣金

当您的朋友购买第一个Hostinger Horizons套餐并使用45天以上，您就可以获得奖励。

Hostinger Horizons 推荐计划常见问题解答

您可以通过以下方式之一找到您的推荐链接：

  • 从推荐仪表板
  • 从 Hostinger AI Builder 平台 — 只需单击左上角的菜单图标并选择“参考”

通过Hostinger的推荐计划，您可以推荐的人数没有限制。您可以分享您的链接，向更多的朋友宣传Hostinger Horizons。

由于推荐人的数量不受限制，因此您的收入也不受限制。您将从每笔符合条件的销售中赚取 20%，至于销售多少，由您自己决定。

他们的第一个 Hostinger AI Builder 计划可额外获得 20% 的折扣。

我们提供 30 天退款保证。这意味着新用户可在购买后 30 天内申请全额退款。

出于会计和管理目的，还需要额外的 15 天时间。

您可以在推荐仪表板上选择贝宝（PayPal）或电汇。

贝宝（PayPal）每天向交易额达到 50 美元的用户发送资金。

对于电汇，您需要达到 200 美元。然后，您必须等到每月的最后一个星期四接收款项，也就是处理所有电汇的时间。

根据银行的政策，电汇可能会产生额外费用和汇率差异，这可能会减少奖励金额。为了避免这些费用，我们建议您使用 PayPal。

推荐仪表板中，您将看到 "我的奖励 "部分。在这里，您可以跟踪您的推荐，查看已支付和待支付的佣金。

推荐并赚取最高 150 美元

赚取您朋友为其首个 Hostinger AI Builder 计划所支付金额的 20% (最高 150 USD ) 。

立即推荐

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。