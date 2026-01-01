详细介绍
01
分享您的推荐链接
直接从Hostinger Horizons或推荐仪表板复制您的自定义链接，与您的朋友分享。
02
等待他们升级
当你的朋友购买他们的首个 Hostinger AI Builder 计划并使用服务 45+ 天时获得奖励。
03
赚取您的佣金
我们将通过贝宝（PayPal）、电汇或Hostinger余额支付您的佣金。
获得奖励，同时让别人也可以用 AI 进行创建
随时随地用您的推荐链接
- 直接发送给正在筹备项目的朋友
- 添加到您的内容或社交简介中
- 放入您的社区或群聊中
您的奖励：20%佣金
当您的朋友购买第一个Hostinger Horizons套餐并使用45天以上，您就可以获得奖励。
Hostinger Horizons 推荐计划常见问题解答
在哪里找到我的推荐链接？
我可以给多少人推荐？
通过Hostinger的推荐计划，您可以推荐的人数没有限制。您可以分享您的链接，向更多的朋友宣传Hostinger Horizons。
我可以赚多少奖励？
由于推荐人的数量不受限制，因此您的收入也不受限制。您将从每笔符合条件的销售中赚取 20%，至于销售多少，由您自己决定。
我的朋友可以得到什么？
他们的第一个 Hostinger AI Builder 计划可额外获得 20% 的折扣。
为什么 45 天后才能够获得奖励？
我们提供 30 天退款保证。这意味着新用户可在购买后 30 天内申请全额退款。出于会计和管理目的，还需要额外的 15 天时间。
我将如何收到我的佣金？
您可以在推荐仪表板上选择贝宝（PayPal）或电汇。贝宝（PayPal）每天向交易额达到 50 美元的用户发送资金。对于电汇，您需要达到 200 美元。然后，您必须等到每月的最后一个星期四接收款项，也就是处理所有电汇的时间。根据银行的政策，电汇可能会产生额外费用和汇率差异，这可能会减少奖励金额。为了避免这些费用，我们建议您使用 PayPal。