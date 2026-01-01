成本因您采用的方法而异。 自己编写代码虽然耗时但成本较低；而雇佣开发人员则可能花费不菲。使用像 Hostinger Horizons 这样的无代码 SaaS 构建工具则非常经济实惠，其套餐价格实惠，起价为 ¥21.99/月，让您无需大量前期投资即可构建、测试并发布 SaaS 产品。

您可以免费上手使用——无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分消耗量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整消耗不到 1 个积分，而大型构建可能消耗更多。 您的免费积分足以描述您的 SaaS 应用、见证它的诞生，并在做出任何承诺之前真正感受 Horizons。

当您准备发布时，只需切换到我们的 付费套餐 之一。托管、域名和 SEO 优化均已包含在内——只需点击发布，您的 SaaS 应用即可上线。

积分快用完了？您可以随时充值，并通过控制面板查看使用情况。