简化 SaaS 应用程序开发

使用 Hostinger AI Builder 的无代码平台，轻松将您的微型 SaaS 应用创意转化为活产品。
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无需信用卡。

简化 SaaS 应用程序开发

使用 Horizons 的无代码 SaaS 构建器，构建速度更快、更容易

构建、发布和扩展您的SaaS所需的全部资源

一体化 AI 合作伙伴

只需描述您的SaaS构想，AI就能开始构建——从后端逻辑到前端设计——一个功能完善的产品，几分钟即可上线。无需编码，无需技术团队，不用等待。
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上线所需的全部功能

主机、域名、邮箱和SEO优化——全部包含在内。无需单独注册账户，也无需复杂的设置。

上线所需的全部功能

内置后端

内置数据库、用户帐户和文件存储——无需外部工具——这样您的SaaS就可以作为一个真正的产品运行。

内置后端

从第一天起即可变现

提供多种订阅套餐，支持无缝的套餐升级或降级。0% 交易费用和原生的 Stripe 集成让持续性收入变得毫不费力。
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您可以构建的 SaaS 解决方案 — 无需代码，只要您的创造力

探索您可以使用 Hostinger Horizons 创建的 SaaS 产品类型，从业务工具到数字服务 - 所有这些都由简单的指令驱动。
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教育类微型 SaaS

创建学习工具——微课程、语言练习、证书，帮助导师和小型培训团队提供结构化课程，并在没有一个完整的学习管理系统（LMS）的前提下跟踪进度。开始构建
帮助企业管理潜在客户、跟踪客户关系并达成更多交易——构建一个完全定制的CRM，并将其作为订阅服务提供给销售团队和代理机构。开始构建
帮助用户根据简单的指令创建标题、帖子创意、话题标签、吸引点以及可用于平台的文案。开始构建
让餐厅管理预订、追踪餐桌可用性并发送确认邮件——打造一个利基预订工具，把它提供给酒店餐饮企业。开始构建
开发用于健身、进度跟踪、膳食计划和挑战的应用程序，督促用户进度，同时为教练和创作者提供打包和销售课程的途径。开始构建
搭建您自己的播客平台 – 分享剧集、扩大您的听众数量，并通过订阅对高级或独家内容收费。开始构建
建立一个付费会员平台，会员可在此付费访问独家内容、课程或社区——您可以自行设定价格、管理订阅，并发展您的经常性收入。开始构建

如何创建 SaaS 应用程序

01

确定核心功能

阐明您的 SaaS 应用将解决的问题，并大致描述用户所需的基本功能。
02

选择您的平台和工具

选择手动编写 SaaS 应用程序代码，或使用 Hostinger Horizons 将您的指令转换为功能齐全的 SaaS 产品（无需任何代码）。
03

一键发布

点击发布，您的SaaS即可上线——包含托管、域名和SEO优化。立即引入您的首批用户。

选一个模板，然后把它变成你自己的。

选择一个专业设计的模板，通过AI或可视化编辑进行自定义，让您的网站更快上线。

预制模板

Live Q&A tool

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Real estate CRM

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Quiz maker (modern)

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想深入了解吗？

探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的功能和资源，还有更多内容。
什么是SaaS

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教程
如何构建 SaaS 产品

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Micro SaaS 灵感

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视频

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构建自定义 AI 工具

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用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

准备好实现您自己的项目方案了吗？

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SaaS 应用程序开发常见问题解答

SaaS（软件即服务）应用开发涉及创建基于云的工具或服务，用户可以通过网络浏览器访问，通常采用订阅制。与传统软件不同，SaaS 应用无需下载或安装——一切都在线运行。

想要探索适合初创企业的机会？查看我们的SaaS 创意列表，从中汲取灵感

不，借助 Horizons，您不需要学习 HTML、CSS 或任何框架。Horizons 采用对话式构建方法，通常称为“氛围编程”。您只需用简单的语言描述您希望 SaaS 应用实现的功能，AI 就会实时为您构建。想要添加新功能？尽管提出指令。需要更改用户流程？描述一下。如果您是这个概念的新手，我们的 氛围编程指南 将为您详细介绍。

为了获得灵感，探索我们最喜欢的一些 微型 SaaS 示例

成本因您采用的方法而异。 自己编写代码虽然耗时但成本较低；而雇佣开发人员则可能花费不菲。使用像 Hostinger Horizons 这样的无代码 SaaS 构建工具则非常经济实惠，其套餐价格实惠，起价为 ¥21.99/月，让您无需大量前期投资即可构建、测试并发布 SaaS 产品。

您可以免费上手使用——无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分消耗量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整消耗不到 1 个积分，而大型构建可能消耗更多。 您的免费积分足以描述您的 SaaS 应用、见证它的诞生，并在做出任何承诺之前真正感受 Horizons。

当您准备发布时，只需切换到我们的 付费套餐 之一。托管、域名和 SEO 优化均已包含在内——只需点击发布，您的 SaaS 应用即可上线。

积分快用完了？您可以随时充值，并通过控制面板查看使用情况。

您可以通过月度订阅、分层付费计划、应用内购买或广告使 SaaS 应用货币化。Hostinger AI Builder 与 Stripe 等支付系统集成，使计费设置更加容易。

有效的 SaaS 营销包括搜索引擎优化 (SEO)、社交媒体营销、付费广告、电子邮件营销以及与网红合作。确定目标受众并明确应用的价值至关重要。

了解更多信息，请参阅我们的SaaS 营销指南

微型 SaaS 是一种高度专业化的 SaaS 应用，服务于特定细分市场，通常由小型团队甚至单个创始人构建和运营。这类网站可以更快地发布，易于管理。

想了解更多信息？请查看我们的微型 SaaS 指南

维护包括定期更新您的应用、修复漏洞、提高安全性和添加新功能。Hostinger AI Builder 通过将更新、托管和监控捆绑到一个无缝平台来简化这项工作。

测试可以帮助您发现错误，并确保您的 SaaS 应用能够跨设备正常运行。您可以手动测试功能，也可以使用自动化测试工具。Hostinger Horizons 允许您在发布之前在沙盒环境中预览和测试。

SaaS 安全涉及到保护用户数据、强化身份验证、应用 SSL 以及定期监控漏洞。Hostinger Horizons 提供开箱即用的关键安全功能，助您安心上线。

传统上，部署和托管需要设置服务器、配置环境和管理域。使用 Hostinger AI Builder,这一切都是集成的 — 您可以在一个地方构建和启动，包括托管、自定义域和 SSL。

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