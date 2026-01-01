传统的MVP开发可能需要花费数千美元，并耗费数周时间。而使用Horizons，您可以免费开始——无需信用卡。注册后，您将获得5个AI积分，可以立即开始构建。

积分的用量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整只需不到一个积分，而复杂的构建可能需要更多积分。您的免费积分足以描述您的MVP，见证它的诞生，并在投入任何资金之前真正体验Horizons的功能。当您准备发布时，只需切换到我们的付费套餐即可。托管、域名和SEO优化都包含在内——只需点击发布，您的MVP即可上线。

积分快用完了？您可以随时充值，并在控制面板中跟踪您的使用情况。