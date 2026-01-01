利用 AI 简化 MVP 开发
构建、测试和扩展——一概无风险
从想法到可用的最小可行产品，只需几分钟
快速启动，更快扩展
一键上线——主机、域名、企业邮箱，全部包含在内。无需第三方工具，零延误。
只为和你一同成长
数据库、用户账户和文件存储从一开始就内置其中——因此，当您准备好扩展时，您所需的一切都已就绪。
一小部分成本
从想法到可用的最小可行产品，只需几分钟
快速启动，更快扩展
一键上线——主机、域名、企业邮箱，全部包含在内。无需第三方工具，零延误。
只为和你一同成长
数据库、用户账户和文件存储从一开始就内置其中——因此，当您准备好扩展时，您所需的一切都已就绪。
一小部分成本
一个指令，实现你的方案。
SaaS 产品 MVP
按需服务 MVP
内部工具 MVP
小众电子商务最小可行产品
如何开发最小可行产品
描述你的想法
一键启动
测试和迭代
需要更多指导吗？
用户对 Hostinger Horizons 的评价
动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。
我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。
无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
MVP 创建常见问题解答
什么是 MVP 开发？
MVP 开发是指创建最小可行产品 (MVP) 的过程——即您的灵感的简化版本，仅包含足够多的功能以供真实用户测试。这样，您就可以在前期投入大量资金之前，了解它是否能够解决实际用户遇到的问题。了解更多信息，请参阅我们的MVP 指南。
我需要知道如何编写代码来构建 MVP 吗？
不需要。使用 Hostinger Horizons，您只需简单的资料即可创建功能齐全的 MVP，无需任何编程或技术背景。只要您能清晰解释产品要解决的问题，就可以立即使用 Horizons 进行构建。
Hostinger Horizons 中的 AI 是如何构建 MVP 的？
我什么时候应该选择无代码 MVP 构建器而不是聘请开发人员？
使用无代码 MVP 构建器快速且经济实惠地验证您的想法。一旦您证明存在需求，并且能够证明高级定制是合理的，雇用开发人员就成为一种选择。使用 AI Builder,您可以不受资金或时间限制地快速测试和开发您的想法 – 并且当您准备好引入开发人员时，您可以导出完整代码并直接将其移交。无需从头开始。
MVP 开发成本是多少？
传统的MVP开发可能需要花费数千美元，并耗费数周时间。而使用Horizons，您可以免费开始——无需信用卡。注册后，您将获得5个AI积分，可以立即开始构建。
积分的用量取决于每个指令的复杂程度——简单的调整只需不到一个积分，而复杂的构建可能需要更多积分。您的免费积分足以描述您的MVP，见证它的诞生，并在投入任何资金之前真正体验Horizons的功能。当您准备发布时，只需切换到我们的付费套餐即可。托管、域名和SEO优化都包含在内——只需点击发布，您的MVP即可上线。
积分快用完了？您可以随时充值，并在控制面板中跟踪您的使用情况。
我需要什么工具来构建最小可行产品？
完全没有。AI Builder 使用会话方式构建 – 通常称为振动编码。您只需用简单语言描述您想要构建的内容，AI 就会实时将其变为现实。想要添加功能吗？只需询问即可。需要更改用户流吗？描述一下。如果您是新概念，我们的振动编码指南将带您了解您需要知道的一切。
我可以通过 MVP 获利吗？
是的。您可以集成 Stripe 等支付工具来销售订阅、收取服务费，或直接在您的 MVP 中提供一次性购买服务。
如何测试 MVP？
您可以在发布前预览 MVP 并与用户分享，收集反馈并进行改进。提前测试有助于您在产品规模扩大之前确认需求，并改进产品。
如何托管 Web 应用程序？
Horizons 包含托管服务。您的 MVP 准备就绪后，只需单击一下即可发布，并附带快速、安全的托管平台和自定义域名。
如何测试 MVP？
您可以在发布前预览 MVP 并与用户分享，收集反馈并进行改进。提前测试有助于您在产品规模扩大之前确认需求，并改进产品。
如何托管 Web 应用程序？
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